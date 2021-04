vor 19 Min.

Hitziger Auftakt in die Motorradsaison im Kreis Aichach-Friedberg

Plus An einer Ampel bei Kissing kommt es zu einer Schlägerei zwischen einem Autofahrer und einem Biker. Die Polizei rät zum Motorrad-Saisonbeginn zu mehr Vorsicht.

Von Eva Weizenegger

Im Frühling erobern sich die Motorradfahrer wieder die Straßen im Wittelsbacher Land zurück. Waren die Wintermonate über ihre Maschinen gut verstaut in den Garagen, so zieht es die Biker nun hinaus ins Freie. Vor allem die Überlandstraßen sind bei ihnen gefragt. Am Wochenende, bei sonnigem Wettern, kam es aber zu mehreren Unfällen und einem unschönen Zwischenfalls zwischen zwei Bikern und einem Autofahrer bei Kissing.

