Hobbyautorin aus Kissing verarbeitet kontroverse Themen

Plus Sabine Strehle aus Kissing hat bereits einige Romane veröffentlicht. Wovon sie sich beim Schreiben inspirieren lässt.

Von Heike Scherer

Der Roman „Die drei Ja-Schwestern“ ist gerade in Bearbeitung. Wann sie das Buch fertig haben wird, kann Sabine Strehle noch nicht sagen. Täglich verfasst die Kissingerin einige Seiten an ihrem Laptop.

Die 57-jährige Autorin war als Bürokauffrau für verschiedene Firmen zuständig und beschloss im Jahr 2017, sich nur noch dem Schreiben zu widmen. Alle ihre Bücher veröffentlicht sie über den Onlinehändler Amazon. Inzwischen sind es elf Stück. Vor allem mit einer ihrer Indianergeschichten sei sie sehr erfolgreich. Strehle will einfühlsame, aber auch lustige Geschichten bieten. Sie sollen spannend und unterhaltsam sein, oft enthalten sie auch tragische Schicksalsschläge. Da sie sehr viel träume, basierten einige ihrer Bücher darauf, verrät die Autorin. Die Buchcover entwarf die Tochter einer Freundin für sie.

Kissingerin schreibt über den letzten Indianerkrieg

Im Jahr 2007 entstand Sabine Strehles erster Roman „Manni – sein Leben und sein tragisches Ende“ in gerade einmal sechs Wochen. „Durch den Zeitungsbericht mit der Überschrift ,Leiche nach Wochen in Mehrfamilienhaus gefunden‘ kam ich auf die Idee zu dem Buch. Ich wollte darin schildern, wie es passieren kann, dass ein alleinstehender Mensch einfach nicht von seinem Umfeld vermisst wird“, sagt Strehle. Der Protagonist Hermann Richter ist Ende 50, verlor durch einen Schicksalsschlag Frau und Sohn und später seine Freundin. Im Buch wird sein Leben von der Geburt bis zum Tod mit seinen Höhen und Tiefen geschildert. Auf einem Traum basiert Strehles zweites Buch „42 Tage mit Graham Longhorn“. Es schildert das Leben der Irokesen in frühere Zeit und heutzutage. Die an Multipler Sklerose erkrankte Juliane sucht nach Heilung und begibt sich in eine ihr fremde Welt. Sie verliebt sich in Graham, einen Mann mit indigenen Wurzeln, und trifft ihn nach vielen Jahren wieder, als sie ihm einen Preis für sein Heilmittel überreichen darf. „Für dieses Buch habe ich sehr viel im Internet recherchiert“, sagt Strehle.

Es folgte die weitere Indianergeschichte „1890 – Auf verbotenen Pfaden“, in dem die Kissingerin den letzten Indianerkrieg beschreibt. Sue aus London bewirbt sich für eine Tätigkeit in Montana auf dem Gebiet der Crow und unterrichtet dort die Kinder der Farmer. Das Buch beschreibt das Missverhältnis zwischen Siedlern und Indianern und nimmt ein tragisches Ende. Auch „Tim im Reservat der Nimi’ipuu“ ist eine Indianergeschichte, die den Leser zu mehr Toleranz und Verständnis gegenüber Homosexuellen anregen soll.

Freundinnen geben Sabine Strehle Tipps vor der Veröffentlichung

Bevor ein Buch veröffentlicht wird, lässt Strehle es von ihren Freundinnen durchlesen, die ihr Tipps für Verbesserungen geben oder sie auf Rechtschreibfehler aufmerksam machen. Weitere Bücher sind „Tanjas Liebesleben“, „Kathrin und ich“, „Valentin, Marie und die blöde Kuh“ und „Ein Lügner, ein Feigling und ein Macho“. Dass dunkelhäutige Menschen in den USA in Orten mit überwiegend weißer Bevölkerung noch immer nicht anerkannt sind, greift Strehle in dem Buch „Alexandra, weiße Frau – Colin, schwarzer Mann“ auf. Wie sich die Beziehung entwickelt, als Colin nach Deutschland kommt, schildert die Autorin in diesem Roman. Ein ganz anderes Thema ist das plötzliche Eingesperrtsein mehrerer Menschen auf engstem Raum in „Schneesturm auf der Griesserhütte“. „Ich gehe darin auf die positiven und negativen Charaktereigenschaften der Menschen und die Spannungen, die durch die erzwungene Enge entstehen, ein“, erklärt Strehle.

In „Kaito – Post aus Japan“ greift sie die Situation eines beim Reaktorausbruch in Fukushima verstrahlten Menschen auf. Schafft er es, durch seine Behandlung in Deutschland wieder gesund zu werden, und welche Probleme gefährden seine Beziehung zu der Sängerin Lisa?

