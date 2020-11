vor 49 Min.

Hochdruckreiniger aus Meringer Garage gestohlen

In Mering war ein Dieb unterwegs.

Einen Diebstahl meldet die Friedberger Polizei aus Mering. In der dortigen Zettlerstraße stahl ein Unbekannter aus einer Garage einen Hochdruckreiniger und einen Notstromerzeuger. Die Garage war laut Polizei unversperrt, der Zeitpunkt lässt sich nicht eingrenzen.

Diebstahl in Mering: Die Polizei sucht nach Zeugen

Den Wert der Geräte beziffert die Polizei auf etwa 500 Euro. Hinweise auf den Dieb nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

