Hochkultur findet in Friedberg in der Sporthalle statt

Überraschend fiel das Votum nicht aus, das der Bauausschuss in Sachen Sporthalle an der Vinzenz-Pallotti-Schule traf. Aber wie ist es einzuschätzen?

Schon als es um die Ertüchtigung der Rothenberghalle ging, beließ man es bei einer kleinen Ertüchtigung in Form einer Behindertentoilette, eines Aufzugs und eines Stuhllagers. Die Stadt ist nicht bereit, hohe Beträge in eine kreiseigene Einrichtung zu stecken, die in erster Linie dem Schulsport dient.

Dies ist eine Haltung, die man angesichts der vielen anstehenden Projekte teilen kann. Damit muss aber auch klar sein, dass Veranstaltungen wie der Musiksommer auf Dauer unter unbefriedigenden Bedingungen in einer Halle stattfinden, die weder über eine Klimaanlage verfügt noch den passenden architektonischen Rahmen für einen der kulturellen und gesellschaftlichen Höhepunkte der Stadt bietet.

Friedberg kann sich eine neue Veranstaltungshalle nicht leisten

Es mache sich bitte niemand etwas vor: Weder wird die Stadt in den nächsten Jahren die finanziellen Möglichkeiten für den Bau eines eigenen großen Veranstaltungssaals haben, noch werden sich bei einem anderen Kooperationsprojekt mit dem Landkreis, etwa bei der Gymnasiumshalle, die Rahmenbedingungen wesentlich ändern.

