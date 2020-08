14.08.2020

Höhenflüge und Wermutstropfen: So geht es beim Handball weiter

Plus Die C-Mädels der JSG Friedberg-Kissing holen sich die Meisterschaft und spielen künftig in der Landesliga. Wie sich die Jugend auf die neue Saison vorbereitet.

Von Sebastian Richly

Die Saison war noch gar nicht zu Ende, da standen die C-Mädels der JSG Friedberg-Kissing schon längst als Meister der Handball-ÜBOL fest. Der Jubel erstickte aber zunächst, denn zwei Spieltage vor Schluss stoppte die Corona-Pandemie das Team – die Saison wurde abgebrochen.

Trainerin Rojin Bindal erinnert sich: „Das war schade für meine Mädels, denn wir hatten eine große Feier mit Meister-T-Shirts geplant.“ Für die JSG-Mädels gab es noch einen weiteren Wermutstropfen. Das Finalturnier der ÜBOL-Meister hätte Ende März in Kissing stattfinden sollen und fiel ebenfalls ins Wasser. „Darauf hatten sich alle sehr gefreut, die Enttäuschung war sehr groß“, so Bindal, die aber hinzufügt: „Wir haben eine tolle Saison gespielt. Ich bin sehr stolz. Wir wussten, dass wir oben mitspielen können, aber dass es so souverän wird, war schon überraschend.“ 26:2 Punkte und 371:265 Tore in 14 Spielen sprechen eine deutliche Sprache.

Jubel und Enttäuschung bei C15-Mädels der JSG Friedberg-Kissing

Auch Kissings Jugendleiter Jan Bieringer freut sich über diesen Erfolg: „Wir sind sehr stolz. Das war sehr souverän und verdient.“ Auch die Qualifikationsturniere, die für die Einteilung der Ligen grundlegend sind, fielen aus. Bieringer: „So mussten wir selbst die Stärke angeben. Das Team hat souverän die Meisterschaft geholt und sollte in der Landesliga mithalten können, zumal der Großteil der Mannschaft zusammenbleibt.“ Aktuell bereitet sich der Meister gemeinsam mit den anderen Kissinger Jugendteams schon wieder auf die neue Saison vor.

Seit Mitte Juli darf auch wieder in der Halle trainiert werden, wie Jan Bieringer erzählt: „Erst haben wir es mit den Erwachsenen probiert und eine Woche später die Jugendmannschaften in die Halle geholt.“ Aufgrund der begrenzten Trainingszeiten von maximal 120 Minuten trainiert der KSC-Nachwuchs aber parallel nach wie vor im Kissinger Stadion im Freien. Bieringer: „Das ist mehr fürs Läuferische und hat mit dem normalen Hallentraining wenig zu tun.“ Nach wie vor gibt es auch in der Halle strenge Auflagen, wie Bieringer erklärt: „Wir müssen nach jeder Trainingseinheit eine Viertelstunde die Halle lüften und auch sonst ist Vorsicht geboten. Wir sind froh, dass wir endlich wieder trainieren können.“

Das gilt auch für das Team von Rojin Bindal. Die Trainerin freut sich schon jetzt auf die kommende Saison, die planmäßig im Oktober starten soll: „Wir bekommen stärkere Gegner und vor allem unbekannte. Das wird eine neue Erfahrung für uns werden.“ Nach den Sommerferien geht es in die heiße Vorbereitungsphase. Dass aktuell nicht alle Einheiten in der Halle stattfinden, findet Bindal nicht so schlimm: „Wir können auf der Tartanbahn viel machen und die Treppen nutzen wir für Lauf- und Kraftübungen.“

Henri Häusler (schwarz) und vier weitere Spieler der Friedberger A-Jugend sollen die zweite Mannschaft des TSV am Sonntag verstärken. Bild: Peter Kleist

TSV Friedberg geht neue Wege in Sachen Training

Auch beim TSV Friedberg freut man sich über die Meisterschaft der JSG Friedberg-Kissing. Auch für Dirk Kreutzburg, Sportlicher Leiter beim TSV Friedberg, ist die Meisterschaft etwas Besonderes: „Die Zusammenarbeit mit Kissing funktioniert sehr gut. So können unsere Spielerinnen möglichst hoch spielen, was beiden Vereinen hilft.“ Beim TSV gehen zwei Mannschaften sogar noch eine Etage höher in der Bayernliga an den Start. Die männliche U19 hätte sogar die Chance auf die Qualifikation zur Jugend-Bundesliga gehabt, wäre Corona nicht gewesen. Kreutzburg: „Wir hätten noch Vizemeister werden können und wären dann beim Quali-Turnier dabei gewesen. So sind wir jetzt erneut in der Bayernliga eingestuft, was aber auch schon sehr ordentlich ist.“ In Bayerns höchster Spielklasse ist auch die U17 vertreten, die Spielzeit Zweiter der Landesliga wurde.

Auch beim TSV Friedberg befinden sich die Jugendmannschaften seit Juli wieder im regulären Training unter dem Hallendach. Allerdings gibt es ein Problem, wie Dirk Kreutzburg erklärt: „Die städtischen Hallen sind geschlossen, weshalb die Trainingszeiten begrenzt sind. Einige Mannschaften müssen auf den Hartplatz im Freien ausweichen.“ Aktuell sei das aber kein großes Problem, denn auch beim TSV beginnt die heiße Vorbereitungsphase nach den Sommerferien.

Neuland in Sachen Training betrat die Friedberger U17 im Sommer. Die Jugendlichen wurden einer Leistungsdiagnostik in Zusammenarbeit mit dem Trainings- und Therapiezentrum Friedberg unterzogen. Kreutzburg: „Das war eine ganz neue Erfahrung. So können wir die Entwicklung der Spieler verfolgen, Verletzungen vorbeugen und den Fitnesszustand überprüfen.“

