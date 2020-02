Hoffentlich war es das mit der Garage West!

Plus Viermal muss die Garage West innerhalb weniger Jahre wegen Reparaturen gesperrt werden – für Laien nicht auf den ersten Blick verständlich.

Viermal muss die Garage West innerhalb weniger Jahre wegen Reparaturen gesperrt werden – für Laien nicht auf den ersten Blick verständlich. Auf eine Betonsanierung folgen zweimal Arbeiten an der Sprinkleranlage und an der Notbeleuchtung. Dauermieter und Anwohner werden sich über die erneute Sperrung nicht freuen. Wäre das nicht in einem Zug gegangen?

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Die Hausverwaltung macht allerdings glaubhaft klar, dass die ersten Arbeiten an Rohren der Sprinkleranlage nur dazu dienten, die damalige Sperrung durch die Stadt möglichst schnell zu beheben. Brandschutz ist ein wichtiges, aber eben auch komplexes Thema – im Brunnenhof nicht nur in der Tiefgarage selber, sondern auch im restlichen Teil des Baus. Sperrung der Garage West in Friedberg ist kurzzeitig verschmerzbar Dass Stadtverwaltung und Eigentümergemeinschaft deswegen im Clinch lagen, macht die Angelegenheit sicher nicht einfacher. Bleibt zu hoffen, dass nun wirklich alles fertig ist in dem Parkhaus. Allerdings lässt sich auch sagen: Es sind dort – außer an Wochenmarkt-Tagen mit schlechtem Wetter und im Advent – meist sehr viele Plätze frei. Die Sperrung von wenigen Wochen ist verschmerzbar. Und so hat die Lauffaulheit der Friedberger doch einmal ihr Gutes. Lesen Sie dazu den Bericht: Die Tiefgarage an der Bauernbräustraße wird wieder gesperrt

Themen folgen