Hoffnung auf Konzerte in vollen Sälen: Corona aus Sicht eines Musikers

Plus Markus Trinkl ist Musiker, macht Workshops und gibt Schlagzeugunterricht. Außerdem ist er Teil eines großen Augsburger Tonstudios. Er erzählt, wie er 2020 Unterricht geben konnte.

Ich habe im ersten Lockdown versucht, meinen Schülern mit Podcasts weiterhin Input zu geben. Dann kam die Zeit, wo man wieder durfte. Das war natürlich schön, einfach wieder in Präsenz Unterricht zu geben. Und dann ging es weiter mit dem zweiten Lockdown und seitdem habe ich auf ein komplettes Digitalsystem umgestellt und wirklich live unterrichtet. Es hat dann am Anfang natürlich ein paar kleine Probleme gegeben, aber dann hat es super funktioniert und auch das Feedback von den Schülern war unglaublich.

Es hat viele negative Aspekte: Ich mache den Job, weil ich ihn liebe und ich will eigentlich auf die Bühne und spielen. Und ich liebe es, Workshops zu geben. Und Konzerte: Man vermisst seine ganzen Musikerkollegen. Wobei ich es mit einer Band geschafft habe, über eine Online-Plattform einen virtuellen Proberaum zu finden. Somit proben wir jede Woche einmal.

Trotz Lockdown war viel zu tun

Langeweile? Nein, weil wenn ich einen Tag Zeit habe, dann spiele ich auch meine acht bis zehn Stunden Schlagzeug. Ich kann mit dem Programm Jamulus auch mit anderen Leuten spielen, das ist unglaublich schön. Manchmal genieße ich es, auch mal an einem Samstagnachmittag frei zu haben und zum Beispiel mit Nachbarn Fußball zu schauen. Normalerweise sitze ich dann auf der Bühne oder in der Probe. Aber ich würde es jetzt nie als Langeweile beschreiben. Natürlich aufgrund dessen auch, dass mein Unterrichtskonzept zeitlich einen Mehraufwand hat.

Auch Kulturschaffende wie den Schlagzeuger hat die Pandemie getroffen. Foto: Marlene Volkmann

Also grundsätzlich habe ich mich Anfang März schon brachial gefreut, dass ich wieder Präsenzunterricht geben darf. Am meisten freue ich mich danach, wenn ich wieder Konzerte in vollen Sälen spielen darf, da wieder 1000 Leute drin sitzen und ich die musikalisch begeistern kann.

Wie geht’s? Selten war diese Frage wichtiger als momentan. Wir stellen sie deshalb Landkreisbewohnern aus sämtlichen Bereichen - vom Profisportler bis zur Studentin, vom Unternehmer bis zur Lehrerin, vom Künstler bis zum Menschen mit Handicap.

