Hoher Sachschaden: 41-Jährige missachtet Vorfahrt - Mann im Krankenhaus

Zwei Leichtverletzte gab es bei einem Unfall in Mering.

Eine Autofahrerin fährt auf der Holzgartenstraße in Mering, an der Einmündung zur Herzstraße kracht sie in ein anderes Auto. Der Sachschaden ist hoch.

Eine Opel-Fahrerin ist am Montag gegen 14 Uhr in ein anderes Auto gekracht. Sie fuhr laut Polizei auf der Meringer Holzgartenstraße Richtung Gaußring, als sie die Vorfahrt eines BMW-Fahrers missachtete, der auf den Hertzstraße unterwegs war. Die Fahrzeuge stießen zusammen, und der Opel schleuderte gegen ein Verkehrszeichen.

Zwei Leichtverletzte bei Autounfall in Mering

Die 41-Jährige und ihr Unfallgegner wurden beide leicht verletzt. Die Frau musste nicht weiter versorgt werden, während der Mann ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Opel musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 11.800 Euro. (AZ)

