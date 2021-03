11:13 Uhr

Hoher Sachschaden: Unbekannter bricht in Amberieu-Grundschule ein

In die Meringer Grundschule an der Amberieustraße wurde eingebrochen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag bricht ein Unbekannter in die Grundschule Mering in der Amberieustraße ein. Der Täter macht keine Beute.

