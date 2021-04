Hoher Schaden: Betrunkener rammt in Dasing geparkte Autos und flieht

Ein 18-Jähriger ohne Führerschein verliert die Kontrolle über seinen Mercedes SLK: 50.000 Euro Schaden in Dasing.

Am Freitagabend kam es gegen 22.40 Uhr in der Alpenstraße in Dasing zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 18-Jähriger die Alpenstraße in Richtung Taitinger Straße. Er verlor jedoch die Kontrolle über seinen Mercedes SLK, sodass er mit erheblicher Geschwindigkeit in geparkte Fahrzeuge stieß. Bei Eintreffen der Funkstreife waren Fahrzeugführer und Beifahrer geflüchtet. Beide kehrten jedoch kurze Zeit später zur Unfallstelle zurück. Die Polizei stellte fest, dass der junge Mann 1,1 Promille intus hatte und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Polizei ermittelt gegen den 18-Jährigen

Beide Beteiligten wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht, wobei beim Fahrzeugführer zudem noch eine polizeiliche Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen ihn wird nun aufgrund diverser vorliegender Verkehrsstraftaten ermittelt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 50.000 EUR. (AZ)