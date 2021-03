13:02 Uhr

Hoher Schaden bei Unfall: 22-Jährige kracht in BMW

Eine Autofahrerin ist auf der Münchener Straße in Kissing unterwegs. Kurz vor dem Ortsende bremst vor ihr ein Auto. Es kommt zum Verkehrsunfall.

Auf der Münchener Straße in Kissing ist eine 22-Jährige in einen BMW gefahren. Sie war gegen 7.30 Uhr in Richtung Augsburg unterwegs. Die Polizei meldet, dass ein 50-jähriger BMW-Fahrer vor ihr in Höhe der Tankstelle am Ortsende verkehrsbedingt anhalten musste.

Sachschaden bei Verkehrsunfall

Die Frau sah dies laut Polizei zu spät und fuhr ihm auf. Beide Fahrer blieben unverletzt, insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen