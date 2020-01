vor 1 Min.

Holger Paetz führt mit messerscharfen Pointen durch 2019

Als Stänkerer mit Grips präsentierte sich Holger Paetz bei seinem satirisch-politischen Jahresrückblick in Schmiechen

Das Publikum im Schmiechener Weinstadl lässt sich von Kabarettist Holger Paetz das alte Jahr um die Ohren hauen.

Von Heike John

„Wie kann man mit einem E-Scooter den CO2-Ausstoß reduzieren, wenn seine Nutzer zuvor Fußgänger waren?“, fragt Holger Paetz etwas ratlos in die Runde. Der Kabarettist ist aber auch aus München gekommen, um seinem Publikum zu erklären, warum Brexit und Trump für ihn keine relevanten Themen mehr sind. „Man kann nicht das ganze Jahr über englisches Kasperltheater verfolgen und Dummheit langweilt mit der Zeit sowieso“, erläuterte er seinem Publikum im Schmiechener Weinstadl der Familie Huster.

Seit September 2009 gibt Paetz im Münchner Valentin-Musäum im Rahmen einer sonntäglichen Matinee einen satirisch-politischen Monatsrückblick unter dem Titel „So schön war’s noch selten!“ Dies ist auch das Motto des Jahresrückblicks, mit dem der mehrfach preisgekrönte Kabarettist alljährlich seine Zuschauer begeistert. Und dies auch schon mehrfach in Widmanns Wirtshaus in Egling. Mangels Pächter hat Organisator Heinrich Widmann seine Veranstaltung nun erstmals nach Schmiechen verlegt.

An Relaxen ist im Schmiechner Weinstadl nicht zu denken

Doch die spitzen Pointen aus dem Satireprogramm finden dennoch ihren Weg ins Publikum. Gemütlich und rustikal ist die Atmosphäre an den voll besetzten Biertischgarnituren, aber an Relaxen ist nicht zu denken. Schlag auf Schlag bombardiert Holger Paetz in seiner Ein-Mann-Jahresrückblick-Show seine Zuhörer mit den Highlights des Jahres 2019.

Dieses beginnt mit der wundersamen Verwandlung des Markus Söder, der plötzlich so sanftmütig daher kommt wie ein rollender Weichkäse. Ein großes Beben verursacht der Verkehrsminister, über den so mancher Bayer sagt: „Der Scheuer Andi ist ein wandelnder Filz, der braucht keinen Loden anzuziehen.“

Wie Greta das Klima aufheizt

Von AKK bis Greta Thunberg, von AfD bis SUV reichen die Themen, die Holger Paetz so wort- wie gestenreich aus seinem prall gefüllten roten Ringordner rezitiert. „Das Klima hat sich mit Greta besonders aufgeheizt, weil sie viel Reibung erzeugt“, erklärt der Kabarettist mit todernstem Blick. Eine besondere Sicht hat er auch auf die Geistlichkeit mitten im Missbrauchskandal. „Schwarze Gewänder, nur oben blitzt etwas Helles. Das ist der Rest der weißen Weste.“

Die kabarettistische Berg- und Talfahrt durch die vergangenen zwölf Monate erfordert nicht nur vom sprachgewandten Virtuosen auf der Bühne hohe Konzentration. Auch das Publikum muss jede Minute mit allen Sinnen präsent sein, um im straffen zweistündigen Programm, dazwischen eine Pause, mithalten zu können. Als es angesichts des prall gefüllten Jahresrückblicks zu schwächeln droht, fordert Paetz die Zuschauer zum lauten Mitsprechen auf, als er skandiert „Was ist schlimmer als der Tod? – Fahrverbot!“

Der Westen schämt sich für den Osten

Und was soll bitte daran Sünde sein, wenn man sein Steak im Garten brutzelt? Schließlich ist der Grill ja vom TÜV Rheinland zertifiziert. Ebenfalls ist es wohl halb so wild, wenn sich Wissenschaftler um den Faktor 1000 verrechnen, aber umso schlimmer, wenn sich der Westen für das Wahlverhalten der Ossis schämen muss. Oder ist beim näheren Hinschauen auch in anderen Ländern ein Rechtsruck erkennbar?

Als eine der Stärken in Holger Paetz’ Programm macht das Publikum die Beleuchtung beider Seiten aus. Tiefschwarzer Humor ja, aber nie einseitig. „Vorsicht mit der Sprache“, warnt da einer, der im Laufe seines Abendprogrammes immer wieder aus anderen Medien zitiert. Gut, Thomas Gottschalks Worte aus der Sendung „Gottschalk liest“ möchte man am liebsten in Stein meißeln lassen und dem Sprecher hinterherwerfen. Aber das FPÖ-Video aus dem Nachbarland ist hohe Filmkunst, die es mit den Sissi-Filmen aufnehmen kann.

Die Devise „Das Niveau muss steigen“ gibt Holger Paetz auch für seine immer wieder zwischendurch rezitierten Gedichte aus. Auch als geforderte Zugabe erhält das Publikum Kostproben aus seinen selbst verlegten Lyrikbändchen, mal depressiv, mal schräg wie „Der Virtuose ohne Hose“.

Publikum in Schmiechen zollt tosenden Applaus

Nach tosendem Applaus zollt der Kabarettist seinerseits dem Publikum großes Lob. „Sie haben Ihre Sache gut gemacht. Ich werde Sie weiterempfehlen“, sagt er und streicht mit seiner typischen Handbewegung durch das lange Deckhaar. „Bis in einem Jahr dann. Ich komme wieder und erzähle Ihnen dann, was Sie alles erlebt haben“, verspricht er noch beim Abgang von der Bühne.

Themen folgen