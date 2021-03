Homeoffice: Unternehmen müssen Angestellte unterstützen

Plus Homeoffice bietet Vorteile, hat aber auch viele Tücken. Damit es funktioniert, müssen die Unternehmen ihre Angestellten unterstützen. Das klappt im Raum Friedberg.

Wenn der Zweijährige während der Telefonkonferenz auf der Suche nach Beschäftigung ins Wohnzimmer hineinstürmt und Papa lautstark zum Ballspielen auffordert, nehmen das die Kollegen mit Humor. Schwieriger ist dieses Szenario, wenn am anderen Ende der Leitung der Bauamtsleiter mit Paragrafen aus dem Baugesetzbuch um sich wirft oder ein Ansprechpartner ein sensibles Anliegen schildern will. Das Homeoffice hat seine Tücken, diese Erfahrung haben nicht nur Redakteure, sondern alle betroffenen Erwerbstätigen in Corona-Zeiten gemacht.

Gerade die Vorstellung mancher politischer Entscheidungsträger, das sich Homeschooling und Homeoffice prima unter einen Hut bringen lassen, hat sich als Illusion herausgestellt - wobei das Eltern schon im Vorhinein klar war.

Homeoffice im Raum Friedberg: Der Austausch mit den Kollegen fehlt

Ein unbestreitbarer Vorteil ist sicherlich, dass der Hin- und Rückweg zur Arbeitsstätte wegfallen. Schwer wiegt jedoch für viele, dass der Austausch mit den Kollegen fehlt. Irgendwie können Telefonanrufe und Videochats das persönliche Gespräch nicht ersetzen.

Damit Homeoffice funktionieren kann, ist es wichtig, dass die Arbeitgeber ihre Angestellten unterstützen. Die heimischen Unternehmen haben da ihre Hausaufgaben gemacht. Sie stellen die notwendigen technischen Mittel zur Verfügung und sorgen für angemessene Rahmenbedingungen.

