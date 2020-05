vor 53 Min.

Hospizarbeit per Telefon

Strenge Regeln erschweren die Arbeit des St.-Afra-Hospizes. So arbeiten die Helfer

Von Heike John

Keine Gruppenangebote, vorrangig telefonische Unterstützung und eine persönliche Begleitung von schwerstkranken und sterbenden Menschen nur in begründbaren Ausnahmesituationen, so sieht die Hospizarbeit des St.-Afra-Hospizes in Zeiten der Kontaktbeschränkungen aus. „Die Corona-Pandemie erschwert auch unsere Arbeitsbedingungen massiv“, sagt Christine Neukäufer, leitende Koordinatorin des ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes im Caritasverband Aichach-Friedberg.

„Zwei Herzen schlagen in unserer Brust in dieser Krisenzeit“, sagt Neukäufer. Das Risiko, dass sich Hospizmitarbeiter, Pflegekräfte oder die Schwerstkranken mit dem Covid-19-Virus gegenseitig anstecken, müsse unbedingt vermieden werden. Andererseits sei es nur schwer zu ertragen, dass die hospizspezifische Begleitkultur, also die intensive Einbeziehung von Partnern, Angehörigen und Freunden auf dem letzten Stück des Lebensweges eines Schwerstkranken, in weiten Teilen wegfalle. „Die Vorstellung, dass Sterbende in diesen Tagen allein ihren letzten Weg gehen müssen, ist für uns nicht gut auszuhalten“, so Neukäufer.

Sicherheit gehe jedoch auf jeden Fall vor und auch die Hospize seien angehalten, verantwortungsvoll mit den ihnen anvertrauten Menschen umzugehen. „Letztendlich tragen wir ja auch Sorge für unsere haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter.“ Um jeglichen Schutz zu gewährleisten und die ehrenamtliche Hospizarbeit trotzdem, wenn auch im veränderten Rahmen, durchführen zu können, stürmten in den vergangenen Wochen viele Richtlinien der ambulanten Hospiz- und Palliativverbände oder auch wechselnde Vorgaben des Gesundheitsministeriums auf das St.-Afra-Hospiz ein. „Die Informationslage änderte sich beinahe täglich und ich habe in meinem Koordinationsbüro hier in Aichach noch nie so viel telefoniert wie in Zeiten von Corona“, erklärt Christine Neukäufer. „Es gab viele Medienanfragen und sogar das ZDF-Fernsehen war bei uns.“ Wichtig sei, so die Leiterin, eine permanente Absprache mit allen Hauptamtlichen wie etwa mit den Hospizkoordinatorinnen Angelika Ploessl im Meringer Büro und Christine Schwarz-Marinkowic in Friedberg sowie mit der Aichacher Kollegin Manuela Lang. Ebenso muss die Informationsweiterleitung an die ehrenamtlichen Hospizbegleiter funktionieren.

Auch diese seien in dieser Krisenzeit sehr verunsichert, wie sie ihre bestehenden Begleitungen in Pflegeheimen, Krankenhäusern oder in der häuslichen Umgebung fortführen können. „Wir haben 15 stationäre Einrichtungen im Landkreis, die regulär von unseren Hospizbegleitern besucht werden“, sagt Christine Neukäufer. Laut den aktuellen Entwicklungen dürfen ehrenamtliche Hospizhelfer auch im stationären Bereich begleiten, wenn es sich um eine erkennbare Ausnahmesituation handelt.

Besuche von Angehörigen oder Bezugspersonen wie dem gesetzlichen Betreuer gehen jedoch vor. Die Pflegeheime seien jedoch befugt, selbst zu entscheiden, ob sie jemanden in ihre Einrichtungen lassen oder nicht. Alle Hygieneschutzmaßnahmen müssten dabei natürlich unbedingt gewahrt werden. „Das St.- Afra-Hospiz hat dazu auch alle Einrichtungen eigens angeschrieben“, informiert Christine Neukäufer. Massive Ängste im Sterbeprozess oder überforderte pflegende Angehörige rechtfertigen auch den Besuch eines Hospizbegleiters im häuslichen Bereich. „Da wird schon auch mal eine Nachtsitzwache mit Schutzmaske durchgeführt“, erklärt Christine Neukäufer.

Wichtig sei dabei aber, dass der Hospizhelfer sich das in dieser Krisensituation auch zutraue. Telefonate mit pflegenden Angehörigen und, wenn es vom gesundheitlichen Zustand her möglich ist, auch mit den Patienten, gehen jedoch in diesen Zeiten vor. Unterstützend dazu hat das Landratsamt auch eine Hotline für Menschen in Not eingerichtet und leitet Anrufe bei Bedarf auch an das St.-Afra-Hospiz weiter. „Zehn unserer aktuell 20 Hospizhelfer mit einer Zusatzausbildung in der Trauerbegleitung sind auch telefonisch gesprächsbereit“, sagt Neukäufer. In Zusammenarbeit mit der Seniorenberatung im Landratsamt wurde ein Leitfaden erstellt, wie telefonische Gespräche gut geführt werden können. Einzelgespräche für Trauernde finden, natürlich unter Berücksichtigung aller Schutzmaßnahmen wie dem nötigen Abstand, nach wie vor auch in den Hospizbüros in Aichach, Friedberg und Mering statt. Alle Gruppenangebote im St.-Afra-Hospiz sind bis auf Weiteres ausgesetzt. Von den Beschränkungen betroffen sind die Trauercafés und der Stammtisch, die seit über einem Jahr zweimonatlich stattfindenden Treffen unter dem Motto „Lichtblicke in der Trauer“ sowie auch die erst kurz vor der Corona-Krise angelaufene Gruppe „Bärenstark“ für Kinder in Trauer. Auch der Hospizhelferkurs, in dem derzeit elf neue Hospizbegleiter für den gesamten Landkreis ausgebildet werden, kann im Moment nicht weitergeführt werden. „Sobald vorgenommene Lockerungen es erlauben, dass wir wieder zusammenkommen können, informieren wir zeitnah darüber“, betont Christine Neukäufer.

St.-Afra-Hospiz, Telefonnummer 08251/93465-30.

