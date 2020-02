vor 53 Min.

Humorvoller Blick in Dasings Zukunft

Krieger- und Soldatenkameradschaft Dasing-Wessiszell feiert Fasching

Das vielfältige und großartige Programm bei der Faschingsveranstaltung der Krieger- und Soldatenkameradschaft Dasing-Wessiszell sorgte für großartige Stimmung im Bäckerwirtssaal. Zum Auftakt gab es vom Prinzenpaar der Zeller Faschingsgesellschaft für Willi Schlatterer sen. und Ingrid Stadlmaier je einen Verdienstorden. Willi Schlatterer jun. übernahm daraufhin die Moderation und führte souverän durch den heiteren Abend. Bei der ersten Einlage „Herzblatt“ stellte Rudi Carell (Kilian Mair) die Bürgermeisterkandidaten Markus Waschka (Stefan Gaber), Andreas Wiesner (Franz Schwabbauer) und Mareike Hartung (Claudia Mair) vor. Die Figur des amtierenden Bürgermeisters Erich Nagl (Willi Wachinger) stellte den Kandidaten die Fragen zu den Plänen im Straßenausbau.

Laut der humorvollen Darstellung auf der Bühne wird Kandidat Waschka, ein Bauunternehmer, sämtliche Straßen unter Mithilfe der Anlieger pflastern, so werde alles viel billiger. Kandidat Wieser, ein Finanzwirt, nimmt laut dem Blick in die Zukunft bei seiner Sparkasse einen Kredit auf, da dieser zur Zeit kaum etwas koste. Die Kandidatin Hartung, eine Mobilitätsmanagerin, wird keine Straßen ausbauen, nur noch Radwege planen und natürlich die Waldstraße in Lindl wieder zurückbauen. Als Umweltaktivisten trat der Nachwuchs der Veteranen mit Plakaten und Sprüchen auf, zum Beispiel: „Rettet die Eisbären“ oder „Früher war der Fisch in Plastik und heute ist das Plastik im Fisch“. Zum Lied „Regenbogenfarben“ tanzten die „Klima Gretls“ mit Schwarzlicht im Weltall. Die begeisterten Zuschauer forderten eine Zugabe, die Jugend gewann das Publikum für sich.

Die schon bekannten „Dasinger Putzweiber“ (Andrea Ankner, Monika Theilacker, Sabine Kramer) waren in der Hölle und besprachen die Entwicklungen in Dasing, wie etwa den neuen großen Bauhof, den Ausbau der Waldstraße und das geplante Rathaus.

Die beliebte Schlagerparade hatte das Motto „ABBA“, die Jugend kam mit „Dancing Queen“, die weiteren Darsteller folgten mit „Super Trouper“ und „Mama mia“. Zum Abschluss bedankte sich der erste Vorsitzende Johann Kügle bei allen Beteiligten für das hervorragende Programm und den Gästen für die ausgezeichnete Stimmung. DJ Hans legte noch flotte Tanzmusik auf. (dabe)

