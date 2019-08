Hut ab vor den Ehrenamtlichen im Wittelsbacher Land!

Ist das Ehrenamt vom Aussterben bedroht? - Nein, aber es muss neue Wege gehen.

Wer es sich auf einem Fest gut gehen lässt, wer im See Erfrischung sucht, wer auf der Autobahn im Stau steht: Kaum einer von uns denkt in solchen Situationen daran, dass sie nur so schön sind oder sicher oder zumindest erträglich, weil es Menschen gibt, die sich ehrenamtlich engagieren. Statistiken zufolge hat jeder zweite Deutsche eine solche unbezahlte Aufgabe für das Gemeinwohl. Trotzdem tun sich immer mehr Organisationen im Landkreis schwer bei der Suche nach Helfern. Warum?

Es gibt immer mehr Aufgaben, Ehrenamt wird auch nicht mehr automatisch „vererbt“, fast alle Frauen sind mittlerweile berufstätig und immer öfter müssen sich ehrenamtliche Helfer auch noch blöd anreden lassen. Trotzdem hat das Ehrenamt viel zu bieten – sei es Kontakte oder Einblicke, die man sonst nicht hätte, oder die Freude daran, etwas Sinnstiftendes zu tun, statt in Arbeit und Freizeit nur in den Computer zu starren.

Aber die Organisationen werden vermehrt auf Menschen zugehen müssen, eine Offensive fürs Ehrenamt starten. Gerne stellen wir daher Vater und Tochter, Josef und Lisa Weber vor. Sie stehen stellvertretend für viele Menschen, die Beachtung verdienen. Hut ab vor ihnen allen!

Lesen Sie dazu: Sie helfen, wo andere Party machen

Themen Folgen