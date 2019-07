vor 49 Min.

IHK will dem Einzelhandel in Friedberg stärker helfen

Die IHK will den Einzelhändlern in Freidberg noch effektiver helfen.

Gemeinsamer Arbeitskreis der IHK mit den Werbegemeinschaften von Aichach und Friedberg soll den Wissenstransfer fördern.

Von Thomas Goßner

Die Unternehmen in der Region sind nach wie vor sehr zufrieden mit der Konjunktur. Zwar hätten sich die Erwartungen etwas eingetrübt, aber man bewege sich noch immer auf einem sehr hohen Niveau, sagt der Regionalvorsitzende der Industrie- und Handelskammer, Thomas Sixta (Verlagshaus Mayer & Söhne, Aichach), bei der Vorstellung des neuen Arbeitsprogramms.

Besonderes Augenmerk liegt zurzeit auf dem Einzelhandel. „Wir überlegen, wie man den Handel unterstützen und die Innenstädte attraktiv halten kann“, so Sixta. Die Werbegemeinschaften aus Aichach und Friedberg, aga und Aktiv-Ring, hätten dazu das Gespräch gesucht, sagte IHK-Vizepräsident Dieter Weidner (Weidner Group, Friedberg). Hingegen gebe es mit Mering aktuell keinen direkten Kontakt.

Friedberg: Arbeitskreis der IHK soll Ideen für Einzelhandel bringen

In einem neuen Arbeitskreis werden nun Ideen gesammelt. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) könne dabei auf die Erfahrungen aus anderen Städten zurückgreifen. Im Kammerbereich gibt es dazu fünf aktuelle Studien aus Städten verschiedener Größenordnung und Ausprägung – von der Metropole Augsburg über die mittelschwäbische Kleinstadt Thannhausen bis zum Touristenmagnet Füssen, ergänzte Pressesprecher Thomas Schörg und betonte die Chancen dieses Wissenstransfers.

Bei einem ersten Treffen des Arbeitskreises ging es um Stärken und Defizite, berichtete Dieter Weidner: „Der Einzelhandel ist sich nicht einig, das geht schon bei den Öffnungszeiten los.“ Nur in einem Punkt herrschte offenbar Übereinstimmung: Die Parkplatzsituation und die strenge Überwachung stoßen einhellig auf Kritik bei den Geschäftsleuten.

IHK: Wirtschaft in Friedberg braucht Citymanager

Die Wirtschaftsvertreter unterstrichen zudem die Notwendigkeit, die Stelle des Citymanagers in Friedberg wieder zu besetzen – nicht zu letzt mit Blick auf die Landesausstellung im nächsten Jahr, die laut IHK-Regionalgeschäftsführer Jens Walter für Friedberg eine Riesenchance bedeutet. Den Schwerpunkt sehen sie dabei in der Entwicklung von Strategien und in der Koordination der Aktivitäten. In Aichach, wo es keinen Citymanager gibt, kümmert sich der Wirtschaftsförderer auch um den Einzelhandel. Dort ist derzeit ein digitaler Marktplatz in Planung.

Sorge bereitet der IHK zudem der Fachkräftemangel. Mehr als 50 Prozent der Unternehmen könnten offene Stellen nicht besetzen, sagte Thomas Sixta, jeder dritte Betrieb finde keine geeigneten Auszubildenden. „Der Fachkräftemangel ist das größte Risiko für die Konjunktur“, warnte Sixta. Die IHK setzt darum auf die Aus- und Weiterbildung, um das Fachkräftepotenzial auszuschöpfen. Die schwäbische Kammer sei dabei führend in ganz Deutschland, sagte Vizepräsident Weidner.

Weitere Instrumente seien die Integration von Flüchtlingen, die Beschäftigung von Studienabbrechern, die Werbung ausländischer Arbeitskräfte und die Gründung von Schulpartnerschaften, von denen es schwabenweit fast 300 gibt. Inzwischen bietet die IHK auch Kurse an, wie sich Firmen den Bewerbern möglichst gut präsentieren.

Friedberg: Bürokratie hemmt den Einzelhandel

Viele Firmen leiden zudem unter der zunehmenden Bürokratie. „Das größte Sorgenkind ist die Datenschutzgrundversorgung“, berichtete Pressesprecher Thomas Schörg. Zwar haben Firmen nicht mehr ab zehn, sondern erst ab 20 Mitarbeitern einen Datenschutzbeauftragten zu beschäftigen. Die Anforderungen müssten jedoch noch weiter an die Realitäten angepasst werden, so Schörg.

Konjunkturelle Risiken fürchtet die IHK außerdem durch die internationale Politik. „Die Wirtschaft sieht den Brexit mit Sorge“, sagte Dieter Weidner. 48 Unternehmen im Landkreis Aichach-Friedberg und 535 in Schwaben haben Geschäftsbeziehungen ins Vereinigte Königreich. Auch der Handelsstreit zwischen China und den USA betrifft zahlreiche Firmen. Die Wirtschaft beklagt außerdem steigende Strompreise und Unsicherheiten bei der Versorgung, wenn das Atomkraftwerk Gundremmingen endgültig vom Netz geht.

Zum Forderungskatalog an die Politik gehören außerdem intelligente Formen der Mobilität und eine Reduzierung der Steuerbelastung. „Es hat sich in Deutschland überhaupt nichts getan, obwohl die Steuereinnahmen gut sind“, kritisierte Sixta.

