vor 20 Min.

Illegales Feuer und Feier an den Afra-Seen

Lagerfeuer sind an den Afraseen in Friedberg verboten. (Symbolfoto)

Samstagnacht, in der Zeit von 22.30 bis 23.30 Uhr, stellte die Polizeistreife an den Afra-Seen eine Gruppe von sieben Personen fest, die sich um ein Lagerfeuer versammelt hatten und dort ausgiebig feierten. Da offenes Feuer an den Afra-Seen städtisch verboten sind wurde die Gruppe zum Löschen des Feuers und zur Müllbeseitigung aufgefordert. Hierbei zeigten sich die anwesenden Jugendlichen uneinsichtig. Die Gruppe erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Themen Folgen