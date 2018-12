vor 51 Min.

Im Einkaufswagen zur Bühne

Die Band Osca spielt im Edeka Wollny in Friedberg für ihren erkrankten Bassisten.

Standesgemäß wurde Schlagzeuger und Trompeter Dominik Scherer von Sängerin Yuka Otsuki, die außerdem Geige und Gitarre spielt, im Einkaufswagen zur Bühne gefahren. Denn am Freitag spielte die Band Osca in ungewohnter Umgebung, nämlich im Friedberger Supermarkt Edeka Wollny.

Auf der Bühne wartete bereits ihr Bandkollege Matthias Erhard zuständig für Keyboards und Gesang, bevor sie gemeinsam eineinhalb Stunden lang die Regale im Edeka zum Beben brachten. Neben bereits veröffentlichten Stücken wie „Run Faster Run“ oder „Smoky“ gab es am Freitagabend mit „I’ll never grow old“ auch eine Songpremiere zu hören; im Spiel mit dem Publikum wurde wie gewohnt auch vor verrückten Ideen nicht halt gemacht.

So gaben die Bandmitglieder Teile eines Songs über die Supermarktmikrofone wieder oder fütterten einander mit Marshmallows. Begleitet wurde das Konzert von Verkostungen regionaler Lieferanten, einer Snacktheke und einer Cocktailbar, wo Gäste gegen eine freiwillige Spende Drinks mixen lassen konnten. Mehr als 500 Euro warfen die 120 Besucher in die Spendenbox, die in gesamter Höhe der Krebsbehandlung des Osca-Bassisten Shota zugute kommen werden, der vor einiger Zeit an einem Gehirntumor erkrankt ist und derzeit in Japan behandelt wird.

„Ihr wart die perfekte Band für diesen perfekten Abend“, resümierte Supermarktinhaber Michael Wollny nach dem Konzert.

