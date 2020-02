vor 23 Min.

Im Ernstfall kann ihr Einsatz Leben retten

Das Rote Kreuz Aichach-Friedberg bildet zwölf neue Schulsanitäter an der Grund- und Mittelschule Dasing aus

An der Grund- und Mittelschule Dasing ist gerade Mittagspause. Die meisten Kinder sind in der Mensa und essen. Severin hat heute Dienst als Schulsanitäter. Zwei Kinder laufen aufgeregt zu ihm. In der Aula haben sie zwei Kinder entdeckt, die auf dem Boden liegen und sich nicht mehr rühren. Severin handelt sofort. Er ruft um Hilfe und alarmiert weitere Schulsanitäter. Gemeinsam mit ihrer Unterstützung stabilisieren sie die jungen Patienten – mit Einsatz von Herzdruckmassage, Beatmung und dem schuleigenen Defibrillator. Nach wenigen Minuten hören die Kinder ein Martinshorn. Der First Responder Dasing trifft ein. Die Helfer vor Ort eilen in die Aula, verschaffen sich ein Bild von der aktuellen Lage und geben diese Information an die Leitstelle und den anfahrenden Rettungsdienst weiter. Dann helfen sie den jungen Schulsanitätern, die erfolgreich begonnenen Maßnahmen der Ersten Hilfe fortzuführen.

Dieses Szenario war Bestandteil der Ausbildung der zwölf neuen Schulsanitäter an der Grund- und Mittelschule in Dasing. An drei Tagen lernten sie nicht nur, kleinere Verletzungen zu verbinden, sondern auch einen Druckverband anzulegen. Sie übten, was zu tun ist, wenn sich der kleine Bruder mit heißem Wasser verbrüht oder der Opa einen Schwächeanfall erleidet, aber auch Kinder und Jugendliche zu reanimieren und den Defibrillator richtig einzusetzen. Sie erfuhren, welche Aufgaben das Blut hat und erkundeten bei sich selbst, wie oft ihr Herz in der Minute schlägt. Am Modell erkannten sie, dass bei Bewusstlosigkeit die zurückgefallene Zunge die Atemwege blockieren kann und so das Überstrecken des Kopfes bereits eine lebensrettende Maßnahme darstellt.

Michael Weiß, ehemaliger Lehrer an der Grund- und Mittelschule Dasing und Ausbilder für Erste Hilfe und Erste Hilfe am Kind wurde dabei von Andres Higl und Patrizia Tremmel vom „Helfer vor Ort“-Team aus Dasing unterstützt, sodass die Kinder in Kleingruppen die einzelnen Maßnahmen immer wieder intensiv üben konnten. „Bei 112 kommt Hilfe schnell herbei!“ Dieser Satz wurde immer wieder gerufen und die jungen Helferinnen und Helfer übten dabei auch das richtige Absetzen eines Notrufs.

Die Schulsanis in Dasing gibt es inzwischen seit mehreren Jahren. In der Pause und bei Wanderungen und Schullandheimaufenthalten leisten sie Erste Hilfe. Meist sind es kleinere Verletzungen, die sie zu versorgen haben. Doch auch zu Hause ist ihr Wissen wichtig. So haben inzwischen im Lauf der Jahre drei ausgebildete Kinder mit ihrem Wissen, Eltern beziehungsweise Geschwistern das Leben gerettet.

Inzwischen bekamen die neuen Schulsanis auch Ihre Ernennungsurkunden überreicht. Sie verpflichten sich damit, in und außerhalb der Schule jederzeit mit ihrem Wissen anderen bei einem Notfall zu helfen, soweit es ihre Möglichkeiten zulassen. (AZ)

