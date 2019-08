vor 51 Min.

Im Friedberger Bahnhof gibt es jetzt ein Mittagessen

Ab September lädt das Bürgernetz Friedberg zweimal im Monat zum Mittagstisch für jedermann im Bahnhof. Was gibt es?

Zweimal im Monat gibt es künftig beim Friedberger Bürgernetz einen warmen Mittagstisch. Das Lokschuppenteam im Bahnhofsgebäude startet am Donnerstag, 5. September, mit dem neuen Angebot, das alle nützen können: Berufstätige zur Mittagspause, Alleinstehende oder Paare, Ältere und Jüngere, generationenübergreifend.

„Das Lokschuppenteam zaubert ein leckeres, gesundes Mittagessen mit frischen und regionalen Produkten“, berichtet Bürgernetz-Koordinatorin Jeanne Graf de Vergara. Zubereitet wird es aus frischen und regionalen Zutaten, meist in Bioqualität. „Das schmeckt besser, vermeidet unnötige Umweltbelastung durch weite Transportwege und übermäßigen Wasserverbrauch beim Anbau in trockenen Regionen der Erde, so die Koordinatorin.

Was zunächst wie eine Einschränkung klingt, bietet letztendlich die Möglichkeit, die Vielfalt im Wechsel der Jahreszeiten wieder neu zu entdecken. Das Essen wird gegen eine Spende angeboten, die im Ermessen des Einzelnen steht. Jeder soll es sich leisten können, so Jeanne Graf de Vergara: „Die, die mehr haben, geben mehr. Die, die weniger haben, geben weniger.“ (FA)

Termine für den Mittagstisch beim Bürgernetz Friedberg