vor 16 Min.

Im Friedberger Divano finden Kinder Motivation zum Lernen

Im Divano in Friedberg unterstützen Leiterin Christine Schmitz und Gemeindereferentin Elisabeth Wenderlein die Kinder beim Lernen.

Die Begegnungsstätte der Pfarrei St. Jakob in Friedberg hat ein neues pädagogisches Angebot für Schüler

„Lernen im Divano“ heißt es ab sofort im Friedberger Pfarrzentrum St. Jakob. Von Montag bis Freitag gibt es in der Begegnungsstätte Unterstützung für Schülerinnen und Schüler der ersten bis sechsten Klasse bei der Erledigung ihrer Wochenplanaufgaben, beim Nacharbeiten oder beim Üben.

Alle, denen es zu Hause an ausreichender Ruhe, Motivation, Ansprache oder den nötigen Medien fehlt, finden im Divano Hilfe. Divano-Leiterin Christine Schmitz und Gemeindereferentin Elisabeth Wenderlein unterstützen die Kinder in eineinhalbstündigen Arbeitseinheiten, an denen jeweils bis zu acht Schüler teilnehmen können. Zu beachten sind die geltenden Schutz- und Hygienebestimmungen.

So kann man sich anmelden

Die Teilnahme an „Lernen im Divano“ ist kostenlos, allerdings nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Flyer mit den passenden Formularen liegen im Divano aus. Darüber hinaus nimmt Christine Schmitz die Anmeldungen auch per E-Mail an christine.schmitz@bistum-augsburg.de entgegen. (AZ)

Lesen Sie dazu Das Kultur-Café Divano im Friedberger Pfarrzentrum ist eröffnet

Themen folgen