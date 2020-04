Im Friedberger Krankenhaus dürfen Väter bei der Geburt dabei sein

Plus Im Krankenhaus Friedberg kamen dieses Jahr bereits 250 Babys zur Welt. Wie sind die Schutzmaßnahmen in Zeiten von Corona? Väter dürfen bei der Geburt dabei sein.

Einige Kliniken sperren Väter wegen der Infektionsgefahr bei Geburten aus. Im Krankenhaus Friedberg dürfen sie bzw. eine andere Bezugsperson weiterhin im Kreißsaal dabei sein – natürlich unter Einhaltung aller vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen, wie Dr. Hubert Mayer, Geschäftsführer der Kliniken an der Paar, und Dr. Siegbert Mersdorf, Chefarzt der Gynäkologie, betonen.

Auch eine tägliche Besuchszeit von einer Stunde ist erlaubt – allerdings nur für die Bezugsperson. Geschwisterkinder, Omas und Opas dürften nicht ins Krankenhaus, auch wenn das für viele hart sei, heißt es seitens der Verantwortlichen.

Gab es schon einen Corona-Fall während der Schwangerschaft?

250 Babys kamen dieses Jahr in Friedberg auf die Welt, davon etwa 90, seit wegen Covid-19 verschärfte Regeln gelten. Laut Mersdorf lässt sich kein Trend erkennen, dass Eltern sich wegen der momentanen Situation für eine Kinderklinik mit höherer Versorgungsstufe entscheiden. Einen Corona-Fall bei einer werdenden Mutter hatte die Klinik bislang noch nicht, wäre aber auch dafür gerüstet, wie Mayer betont.

Im Krankenhaus Friedberg gelten besondere Regeln

Um die Mütter, Kinder, Angehörigen sowie das Personal zu schützen, gelten zurzeit besondere Regeln. Man halte sich strikt an die Standards des Robert-Koch-Instituts und des Freistaates, stehe in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt Aichach-Friedberg, so Mayer. „Alles andere wäre fahrlässig.“ Schutzkleidung und Masken seien Standard.

Wie Mersdorf erläutert, müssen die Frauen bei der Vorstellung einen Mundschutz tragen. „Bei der Geburt geht das natürlich nicht.“ Sie füllen einen Fragebogen aus, werden jedoch nicht getestet, wenn sie ins Krankenhaus kommen. Anders sieht es aus, wenn eine Frau Corona-Symptome zeigen würde. Frauen mit Verdacht auf Corona müssten in einem Einzelzimmer isoliert untergebracht werden, das würde selbstverständlich auch gelten, wenn ein Test positiv abläuft.

Auch in Friedberg kann Corona behandelt werden

Wie Hubert Mayer versichert, können die Frauen jedoch auf jeden Fall ihr Kind in Friedberg zur Welt bringen, auch wenn die Kliniken an der Paar sich prinzipiell entschieden haben, Corona-Patienten in Aichach zu behandeln. „Wir sind auch in Friedberg in der Lage, Covid-19-Patienten zu behandeln“, betont Mayer.

Dr. Siegbert Mersdorf ist Chefarzt der Geburtshilfe in Friedberg.

Mayer ist seit Anfang April Geschäftsführer der Kliniken an der Paar, zuvor war der Chirurg Ärztlicher Direktor am Josefinum in Augsburg, einem Fachkrankenhaus für Gynäkologie, Kinder und Jugendliche. Wie sieht er die Situation der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Friedberg? Diese hat schwere Zeiten hinter sich, wechselte von einem reinen Belegarztsystem zu einer Hauptabteilung, war einige Zeit ganz geschlossen.

Geburtshaus statt Geburtshilfe in Aichach

Vor einem Jahr übernahm der Friedberger Dr. Siegbert Mersdorf den Chefarztposten – zu einem Zeitpunkt, als er in Rente gehen wollte. Sein Vertrag läuft bis Mai 2021. Die anderen Ärzte waren zuletzt in Leiharbeit tätig. Das Überleben der Station sichert ein Zuschussprogramm des Freistaates. In Aichach musste die Geburtshilfe ganz schließen; hier ist momentan ein Geburtshaus im Gespräch.

Hubert Mayer betont: „Die Geburtshilfe in Friedberg läuft gut. Es spricht alles dafür, dass die Frauen dem Haus wieder vertrauen.“ Ihm sei klar, dass „das momentane Konstrukt nicht die Lösung für alle Ewigkeit“ sein könne. Detaillierter könne er sich im Moment nicht zu dieser Thematik äußern.

Im Moment geht es nicht um Geld

Mayer übernahm die Position als Nachfolger von Dr. Krzysztof Kazmierczak, von dem sich der Landkreis als Träger der Kliniken getrennt hatte, in schwierigen Zeiten. Das Defizit lag im vergangenen Jahr bei 9,5 Millionen Euro und muss dringend gesenkt werden. Im Gespräch mit unserer Zeitung hatte Mayer jedoch bereits kürzlich klar- gemacht: „Im Fokus steht die Pandemie. Jetzt geht es nicht ums Geld.“

