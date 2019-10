Im Friedberger Zentrum leben Radler

Plus Wenn Friedberg fahrradfreundlich werden will, muss die Stadt hier ansetzen

Wie fahrradfreundlich ist Friedberg? Die Antwort auf die Frage kann nur ein Sowohl-als-auch sein. Von der Kernstadt hinaus in die Ortsteile verfügt Friedberg inzwischen – auch dank der Unterstützung des Landkreises – über ein gut ausgebautes und komfortables Netz an Radwegen. Bis in die Nachbarlandkreise hinein lässt es sich weitgehend unbehelligt vom motorisierten Verkehr strampeln.

Ganz anders fällt das Urteil jedoch aus, wenn die Sprache auf die Friedberger Innenstadt kommt. Nicht nur, dass das Zentrum aufgrund seiner Lage oben am Berg von Westen her alles andere als bequem zu erreichen ist. Vielmehr ist auch die Verkehrssituation entlang der Ludwigstraße und der Queräste oft regelrecht gefährlich. Rechts vor links wird zum Risiko „Eine Katastrophe“, sagen solche, die ihren Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen in die Altstadt täglich mit dem Rad zurücklegen. Vor allem die Rechts-vor-links-Regelung wird dank rücksichtsloser Autofahrer leicht zum Risiko. Wenn Friedberg also eine fahrradfreundliche Kommune werden will, wird die Stadt vor allem im Zentrum ansetzen müssen. Das hat aber auch zur Konsequenz, dass die Vorherrschaft des Automobils hier endlich gebrochen wird. Lesen Sie dazu unseren Bericht Gute Fahrt für Radler in Friedberg

