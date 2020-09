00:31 Uhr

Im Hof warten die Einmaleinskrake und die Schnecke Leselotte

Einsatz in den Ferien: Der Elternbeirat der Grundschule Merching lässt den grauen Asphalt auf dem Gelände für und mit den Kindern bunt und lebendig werden

Eine besondere Aktion hatte sich der Elternbeirat der Grundschule Merching einfallen lassen: Während der Sommerferien verwandelten sie mit Pinsel und Farbe und vor allem der großen Unterstützung ihrer Kinder den grauen Asphalt des Pausenhofs in einen fantasievollen, farbenbunten Spiel- und Lernbereich.

Eine schlaue Einmaleinskrake, die Schnecke Leselotte, eine Abc-Raupe, ein Hüpfspiel und viele bunte Fußspuren begrüßen nun die Schüler jeden Morgen auf dem Pausenhof. Die Aktion habe den Elternvertretern sehr am Herzen gelegen, betont Elternbeiratsvorsitzender Marco Harth: Primär wollte man den Kindern einen fröhlichen Spaß- und Lernbereich für die Pause und Freizeit in der Schulbetreuung schaffen. Denn auch in den vergangenen Jahren hatte der Elternbeirat die Finanzierung von Bällen und Geschicklichkeitsspielen für die Pause für die Merchinger Grundschulkinder unterstützt. Ein besonderes Zeichen mit und für die Kinder wollte man deshalb zu Corona-Zeiten setzen – gerade, weil auch das Ferienprogramm ausfallen musste.

Bei der Aktion im August hätten die Kinder so viel Spaß und künstlerisches Geschick gezeigt, dass dies zum jährlichen Programmpunkt werden soll, unterstreicht Franziska Mayr vom Elternbeirat, welche die Idee zu den verschiedenen Figuren hatte. Besonders lebendig und farbenfroh wurde dies durch die Farbspende von Maler- und Lackierermeister Arno Dentinger, der die schadstofffreie Acrylatfarbe gespendet hatte. Auch er verbrachte die Grundschulzeit in Merching und empfand es als Maler eine Ehre, seine ehemalige Schule damit lebendiger und farbenfroher wirken zu lassen. Schulleiterin Renate Janovsky dankte zum Start des neuen Schuljahrs allen Beteiligten für ihr Engagement und lobte die Schüler für ihren kreativen Einsatz in den Ferien. (crp)

