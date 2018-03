12:15 Uhr

Im JuZe rocken drei Bands gegen Rechts

Bei der Veranstaltung am 24. März sind neben zwei Gruppen aus Augsburg auch die Meringer Musiker von „Schweigepflicht“ am Start.

Von Heike Scherer

Es ist schon fast Tradition, dass die Jusos Schwaben jährlich eine Anti-Nazi-Woche veranstalten. Auch die Ortsgruppe Aichach-Friedberg macht mit bei der Aktion. Die Anti-Nazi-Woche 2018 ist bereits in vollem Gang. Am 24. März soll sie ihren Höhepunkt mit einem „Rock gegen Rechts“ finden. Auch Jugendliche unter 16 Jahren dürfen kommen, wenn im JuZe Kissing gleich drei Bands ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen wollen. Denn spätestens um Mitternacht soll das Konzert zu Ende sein.

Der Leiter des Kissinger JuZe Wolfgang Ritsch erfuhr durch Christian Gerold (Jusos) von der Idee eines Rockkonzerts gegen Rechts und schlug sein Jugendzentrum als möglichen Veranstaltungsort vor. Das Jugendzentrum hat schon in den vergangenen Jahren vielen jungen Bands die Möglichkeit zum Auftritt geboten. Und verfügt – ganz wichtig für die Musiker – über eine gute Akustik.

Drei Bands spiele unterschiedliche Musikstile

Für das Konzert gewannen die Veranstalter eine Band aus Mering und zwei aus dem Raum Augsburg. In der Meringer Band „Schweigepflicht“ spielen Musiker im Alter von 16 bis 21 Jahren seit sechs Jahren zusammen. Sie kennen das Kissinger JuZe bereits. Denn sie traten dort und im Meringer Jugendzentrum bereits auf. Außerdem spielten sie im Biergarten, im Bierzelt und den Bars Caba und Hatshot in Mering. Auch für Privatveranstaltungen und Firmenfeiern kann man „Schweigepflicht“ engagieren. Das Repertoire der Band umfasst Coversongs der Musikrichtungen Rock, Classic Rock und Blues. Gitarristen und Sänger sind Richard Schreiner und Benedikt Straucher. Am Bass spielt Lisa Löw. Für Gesang und Percussion ist Franzi Rauscher zuständig und Simon Schreiner sitzt am Schlagzeug. „Wir spielen aus Freude an der Musik. Aber den Kampf gegen Rechts möchten wir ebenfalls unterstützen“, sagt Benedikt Straucher.

Die Augsburger Band „Deadline 54“ besteht seit zwei Jahren und spielt Bluespunk. „Wir schreiben alle Lieder selber und treten in Augsburger Bars und Kneipen wie Madhouse oder Neruda auf“, erzählt Schlagzeuger Valentin Eberspächer. Beim ersten Südufer-Festival in Friedberg waren sie mit von der Partie. Bassist ist Alexander Reiter, an der Gitarre spielt Nick Schweiger und Sophie von Rußdorf ist die Sängerin der Band. „Deadline 54“ ist mit mehreren Titeln, auch mit dem aktuellen Song, auf YouTube, Facebook, Instagram und ihrer eigenen Webseite zu finden. Die Mitglieder sind Studenten, verfügen über große musikalische Erfahrung und hatten allein im vergangenen halben Jahr 20 Auftritte.

Auch die Bandmitglieder engagieren sich

Auch die Band „Edge of Noise“ kommt aus Augsburg und spielt seit Juni 2016 zusammen. Gitarristen sind Freddy Haug und Martin „Berry“ Berschneider. Am Schlagzeug sitzt David Sevenich, Bassist ist Piet Jakobs. „Unsere Musikrichtung ist Indy-Rock Alternativ und umfasst selbst geschriebene Lieder und Coversongs von Evergreens“, verrät Sängerin Gwen Prins. Die Band war im März beim Stac Festival in Augsburg dabei. In diesem Jahr wollen sie noch beim Kulturspektakel Gauting und bei „Der Krater bebt“ in Megesheim (Donau-Ries) auftreten. Prins setzt sich als Studentin der Umweltethik auch für Umweltschutz ein. Bandkollege Jakobs ist ebenfalls politisch engagiert.

Das „Konzert gegen Rechts“ findet am 24. März im JuZe Kissing statt. Einlass ist um 19 Uhr.