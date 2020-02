vor 59 Min.

Im Kreisverkehr an der A8 bei Derching hat es gekracht

Mit den zweispurigen Kreisverkehren kommen nicht alle Autofahrer gut klar. Das zeigte ein Unfall am Dienstag in Derching, den die Polizei Friedberg meldet.

Von Ute Krogull

Am Dienstag gegen 20 Uhr fuhr eine 28-Jährige nach Angaben der Polizei Friedberg mit ihrem Kleintransporter von der A8 an der Ausfahrt Friedberg ab. Hinter ihr befand sich ein 34-jähriger mit seinem Pkw in gleicher Fahrtrichtung. Am Kreisverkehr an der Neuen Bergstraße ordnete sich die 28-Jährige auf der linken Fahrspur ein, der 34-Jährige auf der rechten Fahrspur.

Unfall bei Derching: 5000 Euro Schaden

Als sich die Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, wechselte die 28-jährige auf die rechte Fahrspur. Die Fahrzeuge stießen zusammen und es entstand insgesamt ein Sachschaden von 5000 Euro.

