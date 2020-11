05:57 Uhr

Im Lechtal gibt es jetzt ein Friedberger Haus

Der Friedberger Alpenverein ist seit Kurzem Eigentümer eines Unterkunftshauses in Tirol nahe Reutte. Die Schlüssel nahmen für den Alpenverein in Empfang: die Hüttenwarte Martin Miller (links) und Ursula Zeiper (Dritte von links) sowie Vorsitzender Richard Mayr (Zweiter von rechts).

Plus Der Alpenverein Friedberg ist ab sofort stolzer Eigentümer eines Unterkunftshauses im Bezirk Reutte. Es folgt auf das Berghaus in Rinnen.

Nach dem Verlust des beliebten Berghauses Rinnen ist es dem Alpenverein Friedberg überraschend schnell gelungen, wieder ein geeignetes Haus in den Bergen zu finden. Schon im November vergangenen Jahres bestand Einigkeit mit den Vorbesitzern, dass ein vollständig eingerichtetes Unterkunftshaus in Vorderhornbach künftig der Alpenvereinssektion Friedberg gehören sollte. Seit 1. November 2020 ist der Alpenverein nun Eigentümer dieses Hauses.

Obwohl die Coronakrise drohte, diese Planungen zu durchkreuzen, und auch eine Mitgliederversammlung deswegen abgesagt werden musste, konnte der Eigentumsübergang wie geplant am 1. November stattfinden. Erst Ende Oktober konnte der notarielle Kaufvertrag geschlossen werden, nachdem (wie berichtet) im September eine außerordentliche und auch außergewöhnliche Mitgliederversammlung, die auf einem Sportplatz abgehalten worden war, dem Kauf zugestimmt hatte.

Friedberger Bergheimat zwischen Reutte und Warth

Das Friedberger Haus, wie es wohl heißen wird, drückt mit seinem Namen schon aus, dass es nicht nur Mitgliedern des Alpenvereins, sondern auch Friedbergs Stadtgesellschaft eine neue Bergheimat bieten soll. Nahe der Kirche steht es mitten im Tiroler Ort Vorderhornbach, der mit seinen 250 Einwohnern etwas abseits der Lechtal-Bundesstraße zwischen Reutte und Warth liegt.

Es hat Platz für 30 Personen, zwei Stuben und eine Bar in der großzügigen Diele laden zum gemütlichen Aufenthalt ein. Das Haus könnte schon belegt sein, wenn die Coronakrise nicht wäre. So muss es geschlossen bleiben, solange die behördlichen Auflagen, die Hüttenregelungen des Deutschen Alpenvereins und die Vernunft es gebieten.

Künftig bieten sich hier vielfältige Touren für Wanderer und Bergsteiger an. Der Lechtalradweg führt fast am Haus vorbei, das familienfreundliche Bad Badino ist in unmittelbarer Nähe. Möglichkeiten zum Skifahren gibt es am Hahnenkamm bei Reutte, an der Jöchelspitze und in Warth. Langläufer finden nahe gelegene Loipen, und Skitourengeher können sich im Lechtal zahlreiche lohnende Gipfelziele vornehmen.

