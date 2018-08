vor 54 Min.

Im Rausch Gaspedal und Bremse verwechselt

Eine 36-jährige Frau hat am Freitagabend in Friedberg beim Umparken ihres Autos das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt und dabei zwei geparkte Pkw gerammt. Durch den heftigen Zusammenstoß kippte ihr Auto auf die Seite und blieb auf der Straße liegen. Die Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme bei der Frau einen Alkoholwert von 1,88 Promille, weshalb sie zur Blutentnahme auf die Dienststelle mitgenommen wurde. Bei dem Unfall befand sich die vierjährige Tochter der Unfallfahrerin im Auto, welche jedoch zum Glück unverletzt blieb. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 8500 Euro.

