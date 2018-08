vor 19 Min.

Im Rausch Polizist beschimpft

Junger Mann muss 400 Euro für Beleidigung beim Meringer Faschingsumzug bezahlen.

Wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte musste sich ein junger Mann aus dem Landkreis-Süden jetzt vor dem Aichacher Amtsgericht verantworten. Er hatte am Faschingssonntag in Mering mehr getrunken, als er vertragen konnte, und einen vorbeigehenden Polizeibeamten angepöbelt.

Der 20-Jährige beschimpfte laut Staatsanwaltschaft einen Polizisten als „dummer Bulle“. Bei der Feststellung seiner Personalien leistete er anschließend Widerstand und legte mit der Beschimpfung „Polizeiwichserverein“ noch nach. „Es spricht für Sie, dass Sie sich danach in einem Brief entschuldigt haben“, stellte Jugendrichterin Eva-Maria Grosse fest.

Aufgrund seines übermäßigen Alkoholkonsums konnte sich der Angeklagte nur noch vage an den Vorfall erinnern; seine Sozialprognose sei recht positiv, so die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe. Der junge Mann hat gute Kontakte zu seinen geschiedenen Eltern und eine solide Ausbildung, so dass das Gericht von einem einmaligen Ausrutscher ausging. Grosse verurteilte ihn zur Zahlung einer Geldbuße von 400 Euro an eine gemeinnützige Organisation und folgte damit dem Antrag des Staatsanwalts. (stö)

