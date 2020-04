00:30 Uhr

Im Rieder Rathaus stehen Kunstwerke mit Szenen aus der hiesigen Natur

Künstlerin Carina Johann, 27, feierte kurz vor der Corona-Epidemie ihre Vernissage. Angefangen zu malen hat sie als Teenager

Von Christine Hornischer

Das Rathaus in Ried – aktuell als vorbeugende Maßnahme zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie geschlossen – ist bis Juni mit regionaler Kunst der Hobbymalerin Carina Johann geschmückt. Mit dieser Ausstellung führt die Kümmerin Claudia Bordon-Vieler die Veranstaltungsreihe „Kunst & Kultur von – mit – für Senioren“ weiter.

Ob Ausstellungen im Rathaus oder Vorträge von Experten, die Quartiersmanagerin wirbelt seit Anfang 2018 die Gemeinde auf. Nach der Ausstellung der eindrucksvollen Holzskulpturen von Johann Weiß wird es diesmal dank der effektvollen Bilder der Malerin Carina Johann sehr bunt im Rathaus-Foyer .

Kurz vor Bekanntgabe der Kontaktbeschränkungen feierte die Hobbymalerin Carina Johann Vernissage ihrer Ausstellung „Regionale Kunst“, die Landschaften, Tiere und Essbares aus der Region zeigt. Originell und fantasiereich hat sie ihre Werke mit Acryl auf Leinwand umgesetzt. Von Beruf ist die Künstlerin Bauzeichnerin, mit Schwerpunkt Architektur. Die Genauigkeit ihrer Pinselstriche lässt dies auch erkennen. „Natürlich ist mein räumliches Vorstellungsvermögen, das ich in meinem Beruf haben muss, ein Vorteil“, sagt die Riederin.

Die 27-Jährige malt in ihrer Freizeit vorwiegend Tiere aus unserer Heimat und gibt ihren fertigen Kunstwerken plakative Namen. Neben den Hirschen mit ihren prachtvollen Geweihen gibt es den grantigen Hasen, die fleißige Biene, Bambi und den schlauen Fuchs – um nur einige zu nennen. Mit Acryl-farben und vielen sorgfältigen Pinselstrichen haucht sie den Tieren Leben ein. So lassen sich für sie Beruf und Hobby gut verknüpfen.

Angefangen mit dem Malen hat sie schon als Teenager. „Allerdings legte ich dann lange Zeit eine künstlerische Pause ein“, lacht sie. Wiederaufgenommen hat sie die Kunst erst wieder, als ihr eine Bekannte eine Auftragsmalerei ans Herz legte. „Davon bekam unsere Kümmerin Bescheid“, erzählt sie. Claudia Bordon-Vieler überzeugte sie sogleich von einer Ausstellung. „Von Januar bis jetzt habe ich dann alle Bilder für die Ausstellung gemalt“, sagt Carina Johann und hat dabei ein Leuchten in den Augen.

Es hat ihr Spaß gemacht. Und das ist in erster Linie auch, was ihre Bilder bewirken sollen: Spaß und Freude. Die Künstlerin will nicht, dass man in ihren Bildern einen tieferen Sinn sieht. „Ein Hase ist ein Hase“, und: „Meine Bilder sind bunt, aber realistisch“, sagt sie. Ihr realistisches Raumvermögen ist auch an der Fassade des Edeka zu bewundern.

Da die Bauzeichnerin bei der Arnold Consult AG arbeitet, zeichnet sie für die Fassadengestaltung und auch das begrünte Flachdach mitverantwortlich. Auch diese kreative Arbeit macht ihr viel Spaß, und in puncto Kunst verrät sie: „Ich werde bei meinem Genre bleiben.“

