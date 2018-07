10:12 Uhr

Im Streit fremdes Auto beschädigt

Lautstarker Streit und ein kräftiger Knall schreckten Anwohner der Thomas-Mann-Straße in Kissing in der Nacht zum Samstag auf.

Ein junger Mann war im Zuge der Auseinandersetzung mit seiner Begleiterin gegen ein geparktes Auto getreten. Die beiden Zeugen riefen die Polizei und verfolgten das Pärchen, wobei das Mädchen in einer Nebenstraße über ein Gerüst in ein Fenster stieg. Die herbeigerufene Polizei konnte das Mädchen daraufhin ausfindig machen und klären, dass sie mit ihrem besten Freund gestritten hatte. Dieser habe dann aus Wut und unter Alkoholeinfluss (1,8 Promille) gegen das Auto geschlagen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die Polizei weist darauf hin, dass der Täter wohl nur aufgrund des beherzten Einschreitens der beiden Zeugen ermittelt werden konnte.

Sollten im Bereich der Thomas-Mann-Straße noch andere Fahrzeuge beschädigt worden sein, werden die Besitzer gebeten sich, an die Polizei Friedberg zu wenden.

Die Polizei fahndet außerdem nach einem Unbekannten, der am Freitagmittag in der Zeit von 11.30 bis 14.20 Uhr an der Bahnhofstraße 134 in Kissing (in der Nähe einer Fahrschule) einen dort geparkten blauen Audi beschädigt hat. Als der Besitzer zum Fahrzeug zurückkam, stellte er hinten rechts an der Stoßstange eine große Delle fest. Ein Unfall scheidet voraussichtlich aus, sodass von einer Sachbeschädigung ausgegangen wird. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte an die Polizei Friedberg wenden.

