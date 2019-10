11:52 Uhr

Im Supermarkt den Geldbeutel gestohlen

67-Jährige bemerkt den Verlust erst an der Kasse. Wer hat etwas beobachtet?

Opfer eines Diebstahls wurde am Montag eine 67-jährige Frau in Friedberg. Wie die Polizei berichtet, hielt sich die Frau in einem Verbrauchermarkt an der Augsburger Straße auf und wollte gerade an der Kasse ihre Einkäufe bezahlen, als sie den Verlust bemerkte. Der Täter erbeutete rund 50 Euro Bargeld. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter Telefon 0821/323-1710 entgegen.

