04.03.2020

Im Wahlkampf setzen in Mering fast alle auf Kunststoff

Plus Vier von fünf Bewerbern um das Meringer Bürgermeisteramt verwenden PVC-Planen. Bei den Grünen hatte deswegen aus Protest Gemeinderat Klaus Becker noch kurz vor der Wahl die Fraktion verlassen.

Von Eva Weizenegger

Die Diskussion um Wahlplakate ja oder nein und aus welchem Material sie sein sollen, flammte im Kommunalwahlkampf immer wieder auf in der Region. So entschieden sich beispielsweise die Gruppierungen in Ried, ganz auf Plakate im Wahlkampf zu verzichten. Klaus Becker hat aus Wut darüber, dass die Bürgermeisterkandidatin der Meringer Grünen sogar auf großflächige Kunststoffbanner an Bauzäunen in ihrer Wahlkampagne zurückgreift, die Marktgemeinderatsfraktion der Grünen verlassen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Mathias Stößlein , von der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) war der erste Bürgermeisterkandidat, der auf das mit PVC-beschichtetes Polyester-Netzgittergewebe Mesh setzte und seine großformatigen Planen an Gitterzäunen befestigte. „Wir sind hier in Mering doch die Neuen und weil uns nicht jeder kennt, wollten wir damit die größtmögliche Aufmerksamkeit erzielen“, begründet Stößlein seinen Schritt. Die Plakataufsteller seien jedoch ausschließlich mit Papierplakaten versehen und diese würden auch nicht mit Kabelbindern, sondern mit wiederverwertbarem Blumendraht befestigt. Aus den Wahlplakaten in Mering sollen Taschen werden „Außerdem planen wir, die Kunststoffbanner später als Taschen oder Ähnliches wieder zu verwerten“ sagt Stößlein. Hier gebe es bereits eine Absprache mit den Grünen, die ebenfalls nach einer sogenannten Upcyclingidee gesucht haben (wir berichteten). Grundsätzlich könne er sich durchaus vorstellen, dass beim Wahlkampf in sechs Jahren auf Mesh-Planen verzichtet werde: „Dann kennt man uns in Mering sicherlich auch besser.“ CSU , SPD und Grüne zogen mit den großflächigen Kunststoffbannern nach. Lediglich Gloria Lipert von der AfD verzichtet vollkommen auf eine Plakatierung. „Das schlechte Wetter, das ohnehin jedes Plakat zerstört hätte und auch der Umweltschutzgedanke sprechen einfach nicht dafür“, sagt sie. Vielmehr sucht sie das persönliche Gespräch mit ihren Informationsveranstaltungen. Ohne Kunststoff kommen die meisten Meringer Bürgermeisterkandidaten bei ihren Wahlplakaten nicht aus. CSU-Bürgermeisterkandidat Florian Mayer erklärt, dass man sich in seiner Fraktion noch keine Gedanken darüber gemacht hat, was später mit den Kunststoffbannern geschehe. „Der ein oder andere will sie vielleicht auch persönlich als Erinnerungsstück behalten“, sagt Mayer. Einer Upcycling-Idee stehe er aber grundsätzlich offen gegenüber. Zudem gibt Mayer zu bedenken: „Auch die nor malen Papierplakate sind nicht einfach im Altpapier zu entsorgen, da sie besonders beschichtet sind.“ Da die Stürme „Sabine“ und „Bianka“ dann einen Großteil der Plakate durchnässt hatten, wurden kurzfristig noch einige Kunststoffplakate nachgedruckt.

Petra von Thienen, Bürgermeisterkandidatin der Meringer Grünen, betont, dass man auch schon Kontakt zur Tagesstätte für psychische Gesundheit aufgenommen habe, und gemeinsam Ideen für die Wiederverwertung suche. Zudem seien der Druck der Plakate und der Einsatz der Großbanner im Wahlkampfteam des Ortsverbandes abgestimmt worden. Ohne Kunststoff kommen die meisten Meringer Bürgermeisterkandidaten bei ihren Wahlplakaten nicht aus. Stefan Hummel verwendet ein mobiles Kunststoffbanner. „Es sind zwei Banner, die auf einem Gestell angebracht sind, das mit einem Wagen versetzt werden kann“, erklärt der SPD-Bürgermeisterkandidat. Er sei nur mäßig begeistert von den großflächigen Bannern. „Ich gebe zu, dass wir zunächst nicht damit geplant haben.“ Als jedoch die UWG Mering auf diese Form der Wahlwerbung setzte, sei man auf den Zug aufgesprungen. „Schließlich wollen wir ja auch für die Bevölkerung unsere Präsenz zeigen“, so Hummel. Auch in seinem Wahlkampfteam habe man noch nicht darüber diskutiert, was mit den Bannern anschließend passiere. Für die üblichen Aufsteller verwende er Papier und keine Hohlkammerplakate aus Plastik. Lesen Sie dazu auch: Kommunalwahl 2020: Diese Regeln gibt es fürs Plakatieren

Themen folgen