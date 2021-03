Impfunsicherheit fordert den Landkreis heraus

Plus Dass das Gesundheitsministerium alle Impfungen mit AstraZeneca bis auf Weiteres ausgesetzt hat, ist ein herber Schlag für den Landkreis Aichach-Friedberg.

Im Landkreis Aichach-Friedberg wurden etwa 2150 Personen mit dem Impfstoff AstraZeneca geimpft. Viele waren froh, endlich einen Schutz vor dem gefährlichen Coronavirus zu haben. Das Vakzin gab ihnen ein Stück Sicherheit zurück. Diese ist nun getrübt, nachdem das Gesundheitsministerium alle Impfungen bis auf Weiteres ausgesetzt hat. Seltene Fälle einer speziellen Thrombose-Form sind dafür die Ursache.

Herber Schlag für den Landkreis

Dieser Einschnitt ist auch für den Landkreis ein herber Schlag. Denn die Schulen und Kindertagesstätten sind angesichts des Inzidenzwerts von weit unter 100 nach wie vor geöffnet. Lehrer und Erzieher drängen auf eine rasche Impfung, um sich vor dem gefährlichen Virus zu schützen. Auch Polizisten und Feuerwehrleute rückten in der Impfordnung nach oben und hofften auf AstraZeneca.

Der Landkreis hat sich bemüht, rechtzeitig für ein zweites Impfzentrum in Kissing zu sorgen. Er setzt sich für den Ausbau der Teststationen ein und will Licht in die Debatte um den Corona-Ausbruch am Krankenhaus in Friedberg bringen. Nahezu tagtäglich ändern sich die Rahmenbedingungen. So stellt die Berliner Corona-Politik den Landkreis vor Aufgaben, die er dauerhaft nur schwer bewältigen kann.

