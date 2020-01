14:39 Uhr

In 80 Tagen um die Welt: Galaball des ORCC begeistert die Gäste

Beim Auftritt der ORCC-Garde kam Las-Vegas-Feeling auf. In 80 Tagen um die Welt lautet das Motto im Fasching in Friedberg.

Mit Frohsinn und Humor erlebten die Gäste beim Schwarz-Weiß-Galaball des ORCC eine mitreißende Show zum 40-jährigen Bestehen. Dahinter steckt ein riesiger Aufwand.

Von Sabine Roth

Eine glamouröse Show durften die über 240 Gäste am Samstagabend beim Schwarz-Weiß-Galaball des Ottmaring-Rederzhausener-Carnevalsclub (ORCC) erleben. Die Organisatoren sind stolz auf ein volles Haus, das passend dazu schwarz-weiß dekoriert war. Am Eingang wurde jede Dame von den Gardemädchen des ORCC mit einer roten oder lachsfarbenen Rose empfangen. Eröffnet wurde der Galaball mit einem Walzer des letzten Prinzenpaares Valentin II. und Michaela I.

Das Motto für diese fünfte Jahreszeit und die Jubiläumsshow dazu klingt vielversprechend, denn es entführte in die Welt von Jules Verne. In der Jubiläumsshow mit dem Titel „Ostende Delectabiles“ (lat. „unterhaltsame Show“), inspiriert durch den Schriftsteller Jules Verne, nimmt der ORCC sein Publikum mit auf eine Reise rund um die Welt.

„Wir waren bereits 20 000 Meilen unter dem Meer. Die Reise zum Mittelpunkt der Erde haben wir bewältigt. Die geheimnisvolle Insel haben wir 2019 im Sommer besucht. Die Stadt unter der Erde haben wir leider nicht gefunden. Nun sind wir bereit, in 80 Schritten um die Welt zu ziehen“, kündigt ORCC-Präsident Markus Nowak die Jugendgarde, die Garde, das Männerballett sowie die Prinzenpaare an.

Der ORCC Friedberg hat seit April geprobt

Gespannt warteten sie auf ihren Einsatz. Geprobt wurde seit Ende April 2019 – und das fast jeden Sonntag, die letzten Wochen sieben Tage die Woche. Über 50 Mitglieder sind daran beteiligt, davon 29 aktiv als Tänzerinnen oder Tänzer und 20 im Hintergrund. Für die Choreografie und das Training der Jugendgarde sorgten Tamara Hihler und Janet Hoffmann, als Co-Trainerin war Christine Keul über 270 Stunden im Einsatz.

Edgar Kübler war für die Choreografie und das Training der Garde, des Männerballetts und des Prinzenpaars verantwortlich. Um die Kostüme kümmern sich Christine Keul und Gerda Korper. Hier werde Nachhaltigkeit großgeschrieben, sagt Nowak. „So besteht ein Teil unserer Kostüme aus sorgfältig ausgewählten Kostümteilen vergangener Jahre, die wir aus unserem Fundus ziehen.“

Dana I. und Jakob II. sind das Prinzenpaar beim ORCC

Als Jubiläumsprinzenpaar konnte der ORCC Dana I. und Jakob II. gewinnen. Sie sorgten für besondere Glanzpunkte an diesem Abend. Viele werden Dana Rühm aus ihrer aktiven Sportakrobatenzeit beim TSV Friedberg kennen. Als Junioren-Prinzenpaar waren Rebecca I. und Nico I. mit dabei. Jeder Auftritt begeisterte durch neue Kostüme sowie tolle Lichteffekte.

Der ORCC-Präsident Markus Nowak freut sich mit den Jubiläumsprinzenpaaren Dana I. und Jakob II. sowie Rebecca I. und Nico I. auf eine erfolgreiche Faschingssaison 2020. Bild: Sabine Roth

Ein musikalisch breit gefächertes Spektrum traf auf gekonnten Slapstick: eine kleine Hommage an Benny Hill. Durch das Showprogramm führten diesmal die „Ur-Enkelin Julia und ihr Bruder Justus Vegan“. Die Zuschauer wurden in Orte auf der ganzen Welt entführt: Ob bei einer Dance-Battle in Las Vegas, einem Club-Abend in New York, bei den Knastbrüdern im berühmten Alcatraz, im Wilden Westen oder bei einer Götterbeschwörung im inneren Zirkel von Stonehenge.

Nicht fehlen durften Zwieda und Wurz’n alias Markus Höck und Veronika Günther. Sie gaben einen Vorgeschmack auf die Prunksitzung. Man darf sich auf so einiges Kurioses rund um die Bahnhofstraße in Friedberg freuen.

ORCC Friedberg verteilt Orden an Eichmann und Metzger

Zwischendurch überreichten die Gardemädels wieder viele Orden, darunter an den Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko, Bürgermeister Roland Eichmann, Landrat Klaus Metzger und Vize- Landrat Manfred Losinger. Auch Stadträte, Unterstützer und Helfer durften sich über einen Orden freuen.

Gute Unterhaltung war garantiert und die Gäste hatten viel Spaß. Die Band Nightflash sorgte mit ihren Liedern von den 80er Jahren bis zu den aktuellen Charts für viel Abwechslung und beste Laune. Die Tanzfläche war immer gut gefüllt. Mit ihrer Mitternachtsshow rockten die Passionate Skippers des FC Stätzling noch einmal die Tanzfläche, bis die Tombola-Gewinner bekannt gegeben wurden.

Die Termine 2020 beim ORCC Friedberg

Am Samstag, den 1. Februar ist das Friedberger Gardetreffen im Royal am See mit 26 Showacts.



Die Prunksitzung findet am Freitag, den 21. Februar um 20 Uhr im Gasthof Metzger in Wulfertshausen statt.



in statt. Zudem gibt es fünf Kinderbälle.



Karten gibt es online unter www.orcc-friedberg.de/veranstaltungen, karten@orcc-frb.de oder unter 0821/21700444.



Lesen Sie auch: Das sind die Prinzenpaare des ORCC