30.12.2019

In Bachern liegen Leichen im Schrank

Sport-Freunde spielen nach einjähriger Pause zur Premiere wieder vor einem ausverkauften Haus. Es gibt noch drei Aufführungen

Von Manuela Rieger

Überraschte Damen, zwei eifersüchtige Ehemänner, ein Fotograf, ein Einbrecher und drei vermeintliche Leichen: Das sind die Protagonisten, mit denen die Theatergruppe der Sport-Freunde Bachern ihr Publikum nach einjähriger Pause amüsierte. In der Komödie „Die Leiche im Schrank“ von Walter G. Pfaus entwickelt sich ein Beziehungswirrwarr, der manch ein Schmunzeln auf die Lippen zauberte. Und bis sich nach drei Akten die verwirrte Lage im Studio des Fotografen Johann Bloedt (gespielt von Stefan Wittkopf) wieder auflöste, hatten die vielen Zuschauer bei der Premiere etliches zu lachen.

Der verliebte Fotograf Johann Bloedt freut sich auf ein Schäferstündchen mit seiner verheirateten Geliebten Nicola (Juliane Kloepfer), die wiederum fühlt sich von ihrem Mann verfolgt und lässt dadurch keine romantische Stimmung aufkommen. Da helfen weder Schnaps noch beruhigende Worte. Das Auftauchen von Nachbarin Simone Lehmann (Vanessa Lorenz) macht die Sache nicht besser. Als Nicolas Mann Siggi Kraft (Daniel Gastl) tatsächlich vor der Tür steht, wird Simone kurzerhand zu Johanns Ehefrau erklärt. Und Fanni Wild (Marianne Losinger) putzt wie wild und meint: Viele Maderl hat der Fotograf, bleiben tut keine.

Mit der falschen Ehefrau sind die Besucher im Fotoatelier noch lange nicht vollständig. Gloria Heimann (Marlene Mechold) heuert als vermeintliches Fotomodell an. Die falsche Ehefrau zieht Siggis Blicke auf sich, auch die von Hans Halt (Heinrich Wittmann), der sich mit Gattin Anna (Angela Germer) fotografieren lassen möchte. Anna besteht auf dem Foto und Hans wird immer wieder fliehen. Als noch Einbrecher Arno Pakult (Helmut Mühlbauer) – ein alter Bekannter von Simone – und ihr Ehemann Axel (Anton Oswald) auftauchen, ist das Chaos perfekt und Johanns Nerven spielen verrückt. So dauert es nicht lange, bis einer der Anwesenden als „Leiche“ im Schrank am roten Schlips baumelt.

Unter der Regie von Gerdi Gold und Stefan Kienle hat die Gruppe den Dreiakter mit einer Portion Situationskomik und Sprachwitz gewürzt. Nach und nach entdeckt jeder der Besucher die „Leiche“ im Schrank, doch mit unterschiedlichen Reaktionen. Noch dazu wechseln die Leichen im Schrank. Während die Entdecker der „Leiche“ ihr Fundstück schnell wieder hinter der Schranktür verschwinden lassen, bis der Nächste sie entsetzt öffnet, hat die erste „Leiche“ längst entschieden: „Ich will net die ganze Zeit im Schrank hänge, die Motten duzen mich schon.“

Den Spaß am Theaterspielen merkt man der agilen Gruppe in vielen Szenen an. Das Publikum bedachte die Theatertruppe mit verhaltenem Beifall, ohne einen Vorhang zu fordern.

Weitere Aufführungen sind am Freitag, 3. Januar, um 20 Uhr, am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Januar, jeweils um 19 Uhr.