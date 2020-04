In Dasing und Kissing verschönern Bürger Senioren das Osterfest

Plus Wie engagierte Bürger in Kissing und Dasing den Senioren in den Heimen das bevorstehende Fest verschönern.

Für Marita Müller-Wintergerst gab ein Bericht unserer Zeitung den letzten Anstoß. Die Kissingerin las einen Artikel über Altenheime in Zeiten von Corona und fasste daraufhin ihren Entschluss: Sie wollte etwas für die Senioren in ihrer Gemeinde tun. Denn wie Müller-Wintergerst auch aus eigener Erfahrung weiß, sind Senioren in einem Heim ohnehin schon isoliert. Diesen Zustand verschärfen die Ausgangsbeschränkungen noch.

Deshalb rief die Kissingerin kurzerhand bei der Seniorenresidenz Haus Gabriel in Kissing an und erkundigte sich, ob sie den Senioren Blumen schenken dürfe. Sie durfte. Anschließend meldete sich Müller-Wintergerst bei einem Blumengeschäft um die Ecke. „Schließlich soll man ja vor allem in diesen Zeiten die lokalen Läden unterstützen“, sagt Müller-Wintergerst.

Über 100 Sträuße für die Bewohner der Residenz zu fertigen, war für den Laden eine willkommene Einnahmequelle. Und ein Drahtseilakt: „Es war schon eine besonders große Bestellung, aber der Blumenladen hat das wunderbar hinbekommen“, sagt Müller-Wintergerst.

Ein Kissinger Supermarkt spendete 104 Osterhasen

Doch Blumen alleine reichten ihr nicht. So erkundigte sie sich beim Supermarkt direkt neben dem Haus Gabriel, ob der Inhaber nicht seinerseits einen Beitrag leisten wolle. „Den habe ich etwas überrumpelt, als ich ihn nach einer Idee fragte“, sagt Müller-Wintergerst lachend. Doch er war bereit und spendete 104 Osterhasen aus Schokolade.

Zusätzlich zu den Blumen und den Osterhasen fertigte die Inhaberin des Marketing-Teams in Kissing noch mit ihren Mitarbeitern Grußkarten an. Dort fügten sie handschriftlich persönliche Widmungen hinzu. „Zuvor hatten wir uns die Vornamen der Senioren von der Residenz besorgt“, sagt Müller-Wintergerst. Damit habe die Osterüberraschung noch eine individuelle Note erhalten.

35 Bilder Danke, danke, danke! Kinder malen für die Corona-Helden

Die Kosten für diese Aktion trägt Müller-Wintergerst selbst: „Es ist ein wunderschönes Gefühl, seinen Beitrag zu leisten. Da kommt es auf die Kosten nicht an.“ Gerade, wenn man eine solche Freude bereiten könne, wie das im Haus Gabriel der Fall war. „Ich habe zwar nur die Heimleiterin kennengelernt. Aber die hat sich sehr gefreut“, berichtet Müller Wintergerst.

In Dasing denken die Aktiven Bürger an die Senioren

Wie in Kissing beginnt auch etwa zwölf Kilometer Luftlinie entfernt in Dasing die Geschichte mit einem Artikel unserer Zeitung. Auf der Kinderseite Capito las Gemeinderätin Mareike Hartung von einer Aktion für Seniorenheime. Dabei malen Kinder für ihre Großeltern Bilder.

Und da es auch in Dasing eine Seniorenresidenz gibt, dachte Hartung gleich an ihre Gemeinde: „Auch die Kinder bei uns haben derzeit ja nicht so viel zu tun. Wenn wir sie also für die Senioren Sachen basteln lassen, könnte es eine Win-win-Situation sein.“

36 Bilder In Bildern: So wirkt sich die Corona-Krise auf den Landkreis aus Bild: Caritas Augsburg/Bernhard Gattner.

Zudem stelle es eine nette Abwechslung für Kinder und ältere Menschen dar, wenn Erstere beschäftigt und Letztere beschenkt würden. Gerade über Facebook haben die Aktiven Bürger zahlreiche Menschen erreicht. „Wir sind auf viel Echo gestoßen“, sagt Hartung. „Deshalb gehe ich davon aus, dass einige Kinder fleißig am basteln, malen oder schreiben sind. Die Einsendungen, die wir in den kommenden Tagen bekommen, werden wir direkt an die Senioren weiterleiten.“

Dasings Aktive Bürger planen nach Ostern weitere soziale Projekte

Auch in Zukunft plant Hartung in Zusammenarbeit mit den Parteimitgliedern soziale Projekte: „Mit dem Helferkreis, den wir gemeinsam mit der Pfarrei Dasing ins Leben gerufen haben, wollen wir langfristig neue Projekte für Dasing anstoßen. So bringen wir frischen Wind in die Gemeinde und stärken den Zusammenhalt.“

Es sei zudem wichtig die Aktionen nicht nur in der Krisenzeit anzutreiben, sondern auch darüber hinaus. „Wer sich beteiligen möchte, ist jederzeit willkommen“, fügt Hartung hinzu.

Einsendungen nach Dasing sind bis Ostersamstag möglich

Möglich sind Einsendungen bis Samstag an die Pfarrei Dasing in der Unterzeller Straße 10a.

Lesen Sie auch: