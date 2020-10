vor 35 Min.

In Friedberg-West gibt es frisches Gemüse aus eigenem Anbau

Plus In der fünften Generation führen Vinzenz Mayr und seine Schwester Jutta die Gärtnerei und das Blumengeschäft Viola in Friedberg-West. Was zurzeit gefragt ist.

Von Sabine Roth

Wer die Gärtnerei Vinzenz Mayr in Friedberg-West betritt, wird fast erschlagen von dem vielen bunten Gemüse, das es dort zu kaufen gibt. Jetzt im Herbst ist die ganze Palette an Gemüsesorten zu haben. Das Sommergemüse ist noch im Angebot, aber auch das Wintergemüse liegt schon in den Regalen. Auch Kürbisse haben Hochsaison. Damit alles gut gedeiht, setzt Seniorchef Vinzenz Mayr auf spezielle Helfer.

Der 82-Jährige, der immer noch jeden Tag in der Gärtnerei tatkräftig mithilft, setzt dazu seit über 44 Jahren Nützlinge in den Gewächshäusern ein. Pflanzenschutzmittel kommen für ihn nicht in Frage. „Die Nützlinge müssen frühzeitig eingesetzt werden, das ist sehr wichtig“, sagt Senior, für den Ruhestand ein Fremdwort ist.

Gurken, Tomaten und Kürbisse wachsen in Friedberg-West

Er steht jeden Tag ab 6 Uhr im Betrieb und kümmert sich überwiegend um das Gießen und die Ernte der Gemüsekulturen, wie zum Beispiel Gurken, Tomaten, Salat, Bohnen, Kraut, Rote Rüben, Sellerie, Broccoli, Wirsing, Kohlrabi, Paprika, Lauch, Spinat, Petersilie, Rucola und die Kürbisse. Angebaut wird das Gemüse rund um das Haus auf der linken Seite der Meringer Straße am Ortsausgang von Friedberg-West auf rund 2,25 Hektar. Zudem wächst vieles unter Glas in den Gewächshäusern auf über 2500 Quadratmetern. „Die Arbeit hält ihn fit. Ich bin froh, dass er uns so viel unter die Arme greift“, freut sich sein Sohn Vinzenz Mayr, der das Geschäft im Jahr 2002 übernommen hat.

Auch er ist wie sein Vater gelernter Gärtnermeister. Neben dem Gemüseanbau setzt er verstärkt auf Blumen- und Zierpflanzen. In dem Familienbetrieb arbeiten neben Vinzenz Mayr junior und seiner Frau Silke sowie Vinzenz senior und Lisbeth Mayr noch vier Angestellte im Betrieb und im Verkauf mit. Jutta Mayr, die Schwester von Vinzenz Mayr junior, sorgt bei Blumen Viola mit ihren Floristinnen für den blühenden Rahmen im Geschäft.

Der 82-Jährige Vinzenz Mayr ist immer noch tagtäglich auf seinen Gemüsefeldern und den Gewächshäusern für seine Pflanzen im Einsatz. Das hält ihn körperlich und geistig fit. Bild: Sabine Roth

Hart getroffen wurde das Blumengeschäft durch Corona. Hochzeiten und viele Veranstaltungen sind ausgefallen, darunter auch alle Gartenmärkte. Für die Floristikmeisterin Jutta Mayr eine schwere Zeit. Sie hofft, dass es langsam wieder besser wird. „Während der Coronazeit haben die Leute unser Gemüse aber sehr wertgeschätzt. Vor allem wollten sie wissen, wo etwas angebaut wird. Auch viele Familien kamen zu uns. Sie schauen immer mehr auf die Qualität und die regionale Frische vor Ort“, weiß Gärtnermeister Vinzenz Mayr junior.

Früher war die Gärtnerei Mayr in Augsburg

Sehr gerne erzählt er mit seinem Vater gemeinsam von den Ursprüngen des Betriebs, der eine lange Tradition hat. Die reicht bis ins Jahr 1869 zurück. Damals hat der Urgroßvater von Vinzenz Mayr senior in einen alten Gärtnereibetrieb in der Jakober Vorstadt in Augsburg eingeheiratet. „Nach dem Ersten Weltkrieg zog man noch mit dem Handkarren in die Stadt auf den Markt“, erzählt Mayr.

Sein Großvater siedelte dann später mit dem Betrieb zweimal um, zunächst nach Hochzoll, dann in die Meringer Straße, den jetzigen Firmensitz. Im Jahr 1926 wurde alles schrittweise erweitert. Und es kamen immer mehr Gewächshäuser, Frühbeetreihen und schließlich auch das Wohnhaus hinzu. Nach dem Tod seines Vaters übernahm Vinzenz Mayr senior die Gärtnerei zusammen mit seiner Frau und seiner Mutter. Der Betrieb wuchs immer mehr. Inzwischen hat er eine Gesamtfläche von 2,25 Hektar. Im Jahr 1999 kam dann das Blumenfachgeschäft dazu.

In den Gewächshäusern können Kunden ihre Kübelpflanzen überwintern. Bild: Alexander Kaya (Symbolfoto)

Aber auch die Gartengestaltung und Umsetzung gehört zu den Aufgaben von Vinzenz Mayr junior. Der 41-Jährige hilft seinen Kunden dabei, ihrem Garten ein unverwechselbares Ambiente zu geben. Durch seine Zusatzqualifikation als European Treeworker kann der Gärtnermeister auch die Baumpflege und gegebenenfalls die Fällung übernehmen. Kübelpflanzen können in den Gewächshäusern bei Viola überwintert werden. Im Frühjahr haben die Balkonpflanzen und Beetpflanzen Hochkonjunktur. Gemüse und Blumen von den eigenen Feldern werden neben dem Laden in der Meringer Straße auf Märkten in der Region verkauft. „Früher waren wir auf dem Stadtmarkt in Augsburg. Das haben wir dann aufgegeben und konzentrieren uns seitdem auf die Wochenmärkte in Friedberg und in Hochzoll-Süd“, so Vinzenz Mayr junior.

Auch die Enkel von Vinzenz Mayr begeistern sich für die Gärtnerei

Dass er einmal in die Fußstapfen von seinem Vater treten werde, war für ihn schon als kleiner Junge klar. Wenn man in einer Gärtnerei aufwächst, möchte man das auch fortführen. Und die Erfolgsgeschichte geht weiter. Sein Sohn Christoph (12) und seine Tochter Vroni (9) sind schon Feuer und Flamme für die Gärtnerei und helfen, wenn die Zeit es erlaubt, auf den Märkten aus.

Der Laden im Überblick:

Adresse: Gärtnerei Vinzenz Mayr & Blumen Viola, Meringer Straße 55, 86316 Friedberg .



& Blumen Viola, 55, 86316 . Kontakt: Telefon Gärtnerei : 0821/62204, Telefon Floristik: 0821/65150; www.blumen-viola.de. Telefonische Vorbestellung erbeten.



: 0821/62204, Telefon Floristik: 0821/65150; www.blumen-viola.de. Telefonische Vorbestellung erbeten. Beliebtes Angebot: Gemüse , Blumen und Pflanzen.



, Blumen und Pflanzen. Öffnungszeiten: Laden Meringer Straße Montag bis Freitag von 8.30 bis 18 Uhr und Samstag von 8.30 bis 12.30 Uhr; Wochenmarkt in Hochzoll-Süd am Zwölf-Apostel-Platz am Mittwoch von 8 bis 12 Uhr und Freitag von 12 bis 18 Uhr, in Friedberg auf dem Marienplatz jeden Freitag von 7 bis 13 Uhr, in Hochzoll-Süd vor der Metzgerei Hübl jeden Samstag von 7 bis 12 Uhr.



Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen