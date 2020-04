vor 47 Min.

In Friedberg einkaufen und gewinnen

Leere Straßen, geschlossene Geschäfte: In der Corona-Krise will die Friedberger SPD die heimische Geschäftswelt unterstützen. Bild: Anja Dondl

SPD startet Aktion, um Einzelhandel und Gewerbetreibende in der Pandemie zu unterstützen. So können die Kunden mitmachen

Von Thomas Goßner

Im Zuge der gegenwärtigen Corona-Krise startet der SPD-Ortsverein Friedberg eine besondere Aktion. Mit ihr soll den durch die staatlich angeordnete Schließung gebeutelten Einzelhändlern und Gewerbetreibenden geholfen werden. Und wer mitmacht, kann auch etwas gewinnen.

„Den Einzelhandel stärken: Gemeinsam die Krise meistern!“ – unter diesem Motto stellen die Ortsvorsitzende Ulrike Sasse-Feile und ihr Stellvertreter Dominik Lichtenstern die Initiative vor.

Auf der Internetseite www.einkaufen-in-friedberg.de sind alle Firmen aufgelistet, die entweder wie Lebensmittelgeschäfte oder Apotheken geöffnet haben dürfen oder einen Lieferservice anbieten. Das Angebot reicht von Bekleidung über Bücher, Sport- und Freizeitartikel bis zu Beauty und Wellness. Betrieben wird die Online-Plattform von der Werbegemeinschaft Aktiv-Ring und der Stadt Friedberg.

An einer Verlosung teilnehmen können alle, die in den nächsten Wochen mindestens 15 Mal bei Friedberger Geschäften einkaufen. Die ersten 15 Personen, die mindestens 15 Rechnungen einreichen, bekommen je zwei Eintrittskarten für die bayerische Landesausstellung „Stadt befreit: Wittelsbacher Gründerstädte“ geschenkt. Sie soll im Sommer im Wittelsbacher Schloss in Friedberg und im Feuerhaus in Aichach stattfinden. Angesichts der Pandemie ist aber noch nicht geklärt, wann die Schau wirklich öffnet.

Der Aktionszeitraum geht bis einschließlich 15. Mai 2020. Nachweise und Rechnungen schicken Sie bitte eingescannt an vorsitz@spd-friedberg.bayern.

