17.12.2019

In Friedberg gibt es Weihnachtskugeln mit Geschichte

Dagmar Weindl ist Hobby-Künstlerin. In ihrer Freizeit gestaltet die Friedbergerin Christbaumkugeln. Und das auf ganz besondere Art und für einen guten Zweck.

Von Leah Rehklau

So richtig in Weihnachtsstimmung kam man am dritten Adventssonntag im Café Divano in Friedberg. Denn hier zeigte Dagmar Weindl eine besondere Art der Kunst. In ihrer Freizeit beschriftet die freie Redakteurin Christbaumkugeln. Ob Zitate von Martin Luther oder die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel in unterschiedlichen Sprachen und Übersetzungen, die Friedbergerin macht alles. Einziges Kriterium: Es muss zu Weihnachten passen.

Bis nach Amerika verschickt Friedbergerin ihre Weihnachtskugeln

Auf die Idee kam Weindl vor einigen Jahren, inspiriert durch einen Artikel über einen Mann, der ebenfalls Kugeln beschriftete. Da sie jedes Jahr zu Weihnachten selbst gemachte Geschenke an ihre Kunden verschenkt, kam ihr eines Tages der Gedanke, sich auch einmal an dieser Art der Kunst zu versuchen. Ein Kinderlied war der Anfang. „Nachdem das gut funktioniert hat und ich auch tolle Rückmeldungen bekam, dachte ich mir, ich könnte es doch einfach mal mit einer Weihnachtsgeschichte versuchen.“ Familie und Freunde waren dann die ersten, die die beschrifteten Kugeln erhielten. Und die waren begeistert. Sogar nach Amerika schickt die Journalistin ihre Weihnachtskugeln.

Weindl arbeitete eine Zeit ehrenamtlich im St. Vinzenz Hospiz in Augsburg. Als Weihnachten näher rückte, beschriftete sie einige Kugeln, um diese beim Adventsbasar zu verkaufen – mit großem Erfolg. „Der Erlös geht immer an eine soziale Einrichtung“, sagt die Friedbergerin. So habe sie sich entschieden, in diesem Jahr für das Divano, das ihr persönlich sehr am Herzen liegt, Kugeln zu gestalten. Das Café im Pfarrzentrum vereint Kunst, Kultur und Spiritualität und steht jedem offen. So setzte sie sich einige Stunden lang in das Café und beschriftete und beschriftete... Interessierte hatten so die Möglichkeit, zu sehen, wie sie das macht. Denn so wirklich vorstellen, wie eine ganze Geschichte auf eine Weihnachtskugel passen soll, kann man sich nicht. Doch es klappt. Und hierfür benötigt Weindl noch nicht mal ein Lineal, sondern macht alles frei Hand.

Eine Friedberger Weihnachtskugel dauert eine Stunde

„Am Anfang war das schon schwierig“, sagt die Hobby-Künstlerin. „Da habe ich mich oft gefragt, ob das jetzt wirklich da drauf passt oder nicht. Das ist einfach ein Ausprobieren.“ Für eine Kugel brauche sie ungefähr eine Stunde. Ihre freien Abenden und Wochenenden verbringt sie mit ihrem Hobby. „Das ist eine unglaublich beruhigende Arbeit, weil ich voll und ganz auf diese eine Sache konzentriert bin“, erzählt Weindl. „Mein Mann findet das auch super, da ist zu Hause dann Ruhe“, erzählt sie lachend.

Die Christbaumkugeln konnten am Sonntag im Divano gleich gekauft werden. Die Nachfrage war groß. Über 700 Euro haben die kleinen Kunstwerke dem Café bereits eingebracht. Ein paar Kugeln sind auch noch da und können zu den Öffnungszeiten erstanden werden.

