In Friedberg gibt es jetzt zwei weitere Teststationen in der Altstadt

Der Apotheker Proeller nutzt die Altstadtfestbuden, um noch mehr Kunden in Friedberg professionelle Corona-Schnelltests anzubieten.

Die Friedberger Apotheken haben bereits sehr früh und gemeinschaftlich Engagement gezeigt und betreiben seit einigen Wochen abwechselnd das Testzentrum im Pfarrzentrum.

Nachdem durch die neuen Rahmenbedingungen der Corona-Verordnung in noch mehr Fällen ein negativer Test notwendig ist, hat nun Apotheker Dr. Hannes Proeller seine Mithilfe mit Unterstützung der Stadt Friedberg zugesagt.

In den Buden, die normalerweise für das Friedberger Altstadtfest genutzt werden, bieten jetzt Proellers Rosen-Apotheke und Rothenberg-Apotheke die Möglichkeit für kostenlose, professionelle Schnelltests an zwei weiteren Standorten an. Die Teststationen sind jeweils in unmittelbarer Nähe zu den zwei Proeller-Apotheken zu finden. Einmal direkt bei St. Jakob an der Ludwigstraße (Ecke St.-Jakobs-Platz) und zum zweiten direkt vor der Rothenberg-Apotheke.

Friedberger Altstadt: Zwei neue Corona-Teststationen

Anfangs waren es vor allem Menschen, die einen Friseurtermin hatten, die sich gleich morgens testen ließen. Mittlerweile zeigen sogar immer mehr Mitarbeiter der umliegenden Geschäfte und Firmen Interesse. Für diese ist es eine professionelle Alternative zum Selbsttest, den die Firmen ihren Mitarbeitern nun anbieten müssen.

Besonderer Service: Die Rosen-Apotheke bietet Tests schon ab 7 Uhr morgens an. So können sich die Kunden direkt vor der Arbeit testen lassen. Die Rosen-Apotheke bietet auch die Möglichkeit, sich online den Termin zu reservieren.

Anmeldungen für Schnelltests bei der Rosen-Apotheke unter Telefon 0821/3432990 oder zur Online-Terminvergabe unter www.rosenapo24.de; Anmeldungen bei der Rothenberg-Apotheke unter Telefon 0821/4555590. (AZ)

