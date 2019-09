vor 34 Min.

In Friedberg ist Politik nicht nur Männersache

Im Schloss wird eine Ausstellung zum Thema "100 Jahre Frauenwahlrecht" gezeigt. Wie steht es um Frauen in der Politik in Aichach-Friedberg?

Von Brigitte Glas

Frauen sind in der Politik auf allen Ebenen unterrepräsentiert. Das zeigt sich auch in der Ausstellung „Frau Abgeordnete, Sie haben das Wort!“, die jetzt in der Remise des Wittelsbacher Schlosses in Friedberg eröffnet wurde. Christina Haubrich, der Landtagsabgeordneten und Kreissprecherin der Grünen, ist es gelungen, die Wanderausstellung des Bayerischen Landtags nach Friedberg zu holen. Frauen im Landtag von 1946 bis 2016 und 100 Jahre Frauenwahlrecht werden an zahlreichen beleuchteten Stelen und interaktiven Monitoren den Besuchern nähergebracht.

Das Problem ist nicht neu. Schon die 1907 geborene ehemalige Bundesgesundheitsministerin Käte Strobel hatte schon gesagt: „Politik ist eine viel zu ernste Sache, als dass man sie allein den Männern überlassen könnte.“ An dieses Zitat erinnerte Christina Haubrich zur Eröffnung. Sie erinnerte daran, dass es das aktive und passive Frauenwahlrecht bei uns zwar schon 100 Jahre in Kraft sei, wir aber von Gleichstellung und Parität noch weit entfernt seien. Im amtierenden Bayerischen Landtag seien von 150 Abgeordneten lediglich 55 Frauen. Demokratie könne nicht funktionieren, wenn eine Hälfte Volkes nicht gleichberechtigt an den Entscheidungsprozessen beteiligt sei. „Frauen können Politik“, so Haubrich. Man müsse sie aber motivieren.

Martha Reißner ist die erste Bürgermeisterin von Friedberg

Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann sah Licht am Horizont. Im Friedberger Stadtrat säßen 37 Prozent Frauen, mehr als in Landtag und Bundestag. Und Friedberg habe mit Martha Reißner zum ersten Mal in der Geschichte eine Bürgermeisterin. Stadt- und Kreisrätin Claudia Eser-Schuberth berichtete über ihre Erfahrungen aus 30 Jahren Kommunalpolitik, über schöne, lustige und auch frustrierende. Frauen mieden oft die Politik, weil diese einen nicht so besonders guten Ruf habe und vieles so unendlich lange dauere. Aber: „Kommunalpolitik heißt dicke Bretter bohren!“ Und sie als Frau stehe drüber, wenn ein Mann ihr erklären wolle, was sie falsch verstanden habe, wenn sie anderer Meinung sei.

Insgesamt 178 Mandatsträgerinnen haben in den vergangenen 70 Jahren im Bayerischen Landtag die Geschichte der parlamentarischen Demokratie entscheidend mit geprägt. Woher kamen diese Frauen? Aus welchem gesellschaftlichen Umfeld, mit welchen Kompetenzen engagierten sie sich für welche Themen? Diesen Fragen gehen ein umfangreicher Katalog und die Ausstellung, konzipiert von Prof. Daniela Neri-Ultsch, Universität Regensburg, auf den Grund. Es werden Stellung und Rolle der Parlamentarierinnen ebenso thematisiert wie ihr politisches Selbstverständnis. Interaktive Monitore präsentieren zahlreiche Biografien und beleuchten den Lebensweg starker Frauen.

Wie lange läuft die Ausstellung "Frau Abgeordnete, Sie haben das Wort?"

Die Ausstellung ist noch bis zum 8. September geöffnet.



Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr.



In der Remise des Wittelsbacher Schlosses in Friedberg.



Der Eintritt ist frei.



