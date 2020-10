vor 19 Min.

In Friedberg ist erneut ein Graffiti-Sprayer unterwegs

Wie bereits am Wochenende in Stätzling, tritt nun ein Grafitti-Sprayer in Friedberg auf.

Wie bereits am Wochenende in Stätzling, tritt nun ein Graffiti-Sprayer in Friedberg auf. Was die Polizei dazu sagt.

Zwei Wände eines Vereinsheims am Friedberger See besprühte ein Unbekannter mit Graffiti. Laut Polizei war der Sprayer zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Montag, 19.30 Uhr, in der Seestraße unterwegs und schrieb die Worte „Fame“ und „Mate“ an die Wände.

Graffiti in Friedberg: Die Polizei sucht nach Zeugen

Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

