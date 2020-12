18:09 Uhr

In Friedberg steht nun wieder der Wunschbaum

Aktion soll den Senioren in den Alten- und Pflegeheimen an Weihnachten eine Freude machen. Die Wünsche haben sich unter Corona-Bedingungen gewandelt.

Zum dritten Mal steht im Advent der „Friedberger Wunschbaum“ vor dem Pfarrzentrum St. Jakob. Neu ist in diesem Jahr, dass nicht nur Wünsche der Senioren, sondern auch des Pflegepersonals erfüllt werden können.

Cristina Jäckle und Daniel Schindler haben den Friedberger Wunschbaum einst ins Leben gerufen. Bild: Sabine Roth (Archivfoto)

Organisiert wurde der Wunschbaum von Christina Jäckle mit Unterstützung des Friedberger Aktiv-Rings. „Die Senioren mussten während der Pandemie schon auf so vieles verzichten, da wollte ich ihnen den Wunschbaum nicht auch noch nehmen. Denn durch ihn werden jedes Jahr so viele ältere Friedberger glücklich gemacht.“

Warum der Friedberger Wunschbaum heuer besonders wichtig ist

Auch Stadtpfarrer Steffen Brühl begrüßt die Aktion: „Gerade in diesem Jahr ist der Wunschbaum sehr wichtig. Das sieht man auch an den Wünschen der Senioren. Nicht nur einmal steht auf dem Wunschzettel ein Kuscheltier. Ich bin Frau Jäckle sehr dankbar für ihre Initiative und ihr Engagement, das ich als Schirmherr gerne unterstütze.“

Das AWO-Seniorenheim, das Karl-Sommer-Stift, Pro Seniore, die Sozialstation und die Tagespflege des BRK nehmen an der Aktion teil, sodass zum Start Anfang Dezember 175 Wünsche am Baum hingen.

In diesem Jahr wurden die Wünsche coronakonform ausgerichtet. Noch im Vorjahr waren Spaziergang, Kinobesuch etc. aufgelistet, so lauten die Wünsche in diesem Jahr: Kalender, Kuscheltier, Haarschmuck... Der Wert des Geschenkes sollte zwischen fünf und 20 Euro liegen, das Dankeschön für das Pflegepersonal zwischen zwei und fünf Euro.

So funktioniert der Wunschbaum in Friedberg

Und so funktioniert es: Einen Wunsch, den man erfüllen möchte, aussuchen und den Zettel vom Baum nehmen. Den Wunsch erfüllen, verpacken und bis zum 18. Dezember im Altstadtcafé Friedberg abgeben, auf der ausliegenden Liste neben der Wunschzettelnummer unterschreiben.

