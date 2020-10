vor 17 Min.

In Friedberger Tiefgarage: Unbekannter drückt Schraube in Pkw-Reifen

Schraube steckt in Reifen: Polizei Friedberg sucht nach Zeugen.

Eine ungewöhnliche Entdeckung machte ein Golf-Fahrer an seinem Reifen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat eine Schraube in die Lauffläche eines Reifens gedrückt. Dieser gehört zu einem von Montag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 13 Uhr, in einer Friedberger Tiefgarage in der Achstraße geparkten VW.

Reifen in Friedberger Tiefgarage beschädigt: Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen