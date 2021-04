In Gartenzaun in Mering gefahren und geflüchtet

In der Meringer Frühlingstraße fährt ein Unbekannter in einen Gartenzaun. Darüber, wer mit welchem Fahrzeug das gemacht hat, ist nichts bekannt.

Mit seinem Fahrzeug fuhr ein Unbekannter in einen Gartenzaun in der Frühlingstraße in Mering. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallfahrer vom Ort des Geschehens.

Geringer Sachschaden durch unbekannten Täter

Der Schaden liegt laut der Polizei bei etwa 50 Euro. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

