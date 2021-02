12:30 Uhr

In Kissing heißt es: Schwitzen im Fass statt Frust im Wohnzimmer

Plus Der Kissinger Thomas Wolf hat aus seiner Saunaleidenschaft eine Geschäftsidee gemacht. Warum er "Wellness zum Mitnehmen" auch nach der Pandemie eine Chance gibt.

Von Heike John

Als im März der erste Lockdown kam, vermisste Thomas Wolf vor allem seine regelmäßigen Saunabesuche. Als leidenschaftlicher Saunagänger lieh sich der Kissinger mehrmals eines dieser Saunafässer, die immer mehr in Mode kommen. Dadurch kam er auf den Geschmack der "Sauna to go" und beschloss, sich selbst eines dieser Holzfässer zuzulegen.

Wolf, der von Beruf Kraftfahrer ist, baute einen Ofen ein und richtete das Fass komplett als Sauna her, stellte es auf einen Hänger und fing an, es auch zu vermieten. "Im Sommer war das noch ein wenig zögerlich, aber seit Oktober bin ich so gut wie voll ausgebucht", freut er sich über seine Geschäftsidee "Tom's Saunafass".

Nach jedem Kunden wird das Fass gründlich gereinigt

Täglich drei bis vier Anrufe erhält Thomas Wolf von Saunaliebhabern, die sein Fass für einen Tag oder gleich übers ganze Wochenende buchen möchten. Menschen jeden Alters aus Friedberg und sogar aus München, aber vornehmlich aus Kissing und Mering zählen zu seinen Kunden. "Viele mieten mein Saunafass für ihren Partner zum Geburtstag, und vor Weihnachten habe ich vor allem viele Geschenkgutscheine verkauft", freut sich der 49-Jährige. Ihm liegen auch Buchungen gleich für fünf Tage am Stück vor.

Im Fass finden bequem bis zu sechs Personen Platz. "Es sollte natürlich jetzt in Pandemiezeiten corona-konform sein", weist der Fassvermieter hin. Apropos Virus: Natürlich werde das Fass nach jedem Kunden eingehend gereinigt und desinfiziert, betont Thomas Wolf. Vor Inbetriebnahme hielt er mit IHK und Gesundheitsamt Rücksprache. "Mein mobiles Saunafass kann man in den Garten, in die Hofeinfahrt, an den Sportplatz, an einem Waldrand oder auch an einen See stellen, wo auch immer man will und wo es eben erlaubt ist."

Viel Platz für den Hänger ist nicht erforderlich. Das Gute sei, dass man völlig unabhängig von jeglicher Infrastruktur ist, erklärt Thomas Wolf. Die Beleuchtung erfolgt über eine Batterie und darum ist auch kein Stromanschluss nötig. Die Sauna wird mit Holz beheizt, welches für einen Betrieb von vier Stunden gegen Aufpreis mitgeliefert wird. Auch Duftöle sind im Zubehörpaket mit Eimer und Schöpfer dabei.

Gerade jetzt im Winter-Lockdown kann das mobile Saunafass von Thomas Wolf ein herrlich entspannendes Freizeitvergnügen sein. Bild: Tom Wolf

Bei Abholung oder Lieferung weist Thomas Wolf den Saunamieter auch in die Ofenbefeuerung ein. Dazu gibt er auch gerne mal Tipps für einen Crasheis-Aufguss, eine Eisbombe oder einen Schneeball-Aufguss. "Einfach Schneebälle formen, mit Duftöl beträufeln und auf den Ofen legen – das wirkt wunderbar", schwärmt der leidenschaftliche Saunagänger.

So viel kostet die Miete für das Saunafass aus Kissing

In der Fass-Sauna können Wärme und Luft aufgrund der Wölbung optimal zirkulieren. Wenn seine Sauna auf Rädern gerade einmal nicht gebucht wird, dann nutzt es Thomas Wolf gerne auch für sich privat zusammen mit seiner Lebensgefährtin. "Saunieren im Fass macht einfach super Spaß", schwärmt er und erzählt, dass er auch schon mal für einen Abend mit einem Spezl auf dem Parkplatz am Weitmannsee mit seinem Fass Station gemacht habe.

Mit bunten LED-Lichtern wurde der Saunaabend noch mal romantischer. "Da ist dann schon auch mal die Polizei vorbeigefahren, aber es war alles im grünen Bereich." Gerade jetzt in Corona-Zeiten sei es natürlich genial, sich so ein Saunafass für einen oder mehrere Tage in den Garten zu holen, weiß Thomas Wolf. "Man kann ja sonst nirgendwohin."

Doch auch für die Zeiten nach der Pandemie sieht er für seinen Schwitzspaß eine Zukunft. Viele begeisterte Kunden ziehen das Saunen im Fass einem Thermenbesuch vor. Mit einer Tagesmiete von 80 Euro sei es eindeutig billiger und auch entspannter, denn man kann sich zwischendurch daheim auf die Couch legen oder den Saunagang auch gleich mit einer Grillparty im Garten verbinden.

Kleinere Vereine und Firmen hätten schon für die Zeit nach Corona ihr Interesse angezeigt. Auf der Homepage von Tom`s Saunafass - www.saunafassverleih.de - sind schon bis in den Mai Termine gebucht. Darum wird der Kissinger, der sein Hobby zur Geschäftsidee machte, nun auch ein weiteres Saunafass anschaffen.

