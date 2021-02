vor 17 Min.

In Kissing werden Strommasten abgebaut

Plus Die LEW Verteilnetz arbeitet zurzeit an der Anbindung des Umspannwerks in Kissing. Dafür sind nun zwei alte Masten abgebaut und ein neuer errichtet worden.

Von Philipp Schröders

Die LEW Verteilnetz (LVN), der Betreiber des regionalen Stromnetzes, erneuert aktuell die 110-Kilovolt-Anbindung des Umspannwerks Kissing. Dafür sind umfangreiche Arbeiten nötig. Der erste neue Mast ist nun errichtet worden. Außerdem hat die LVN zwei alte Masten abgebaut, die für die neue Verbindung nicht mehr benötigt werden.

Das Umspannwerk Kissing, das bis zu 30.000 Menschen in der Region mit Strom versorgt, soll künftig in nördlicher Richtung mit dem regionalen 110-Kilovolt-Netz verknüpft werden. Hier gibt es bereits eine derzeit nicht in Betrieb befindliche 2,7 Kilometer lange Leitung mit neun Masten. Diese wird nun erneuert und wieder in Betrieb genommen. Im Gegenzug baut LVN die bestehende 7,5 Kilometer lange 110-Kilovolt-Freileitung mit 31 Masten von Kissing südlich in Richtung der Lechstaustufe 23 bei Merching vollständig ab. "Durch die Erneuerungsmaßnahme stellt LVN das Stromnetz in dem Bereich zukunftssicher auf", sagt Pressesprecherin Luisa Rauenbusch.

Stromtrasse in Kissing wird erneuert

Die LVN erneuert die Leitung dabei in gleicher Trasse: Es werden laut dem Unternehmen lediglich die jetzigen Masten und Leiterseile durch neue ersetzt, die auf dem technisch modernsten und besten Stand sind. Die bisherige Leitung vom Umspannwerk Kissing südlich bis zur Lechstaustufe am Mandichosee soll anschließend komplett zurückgebaut werden.

Mitte Oktober vergangenen Jahres hatte die LVN bereits mit den ersten Vorbereitungsmaßnahmen begonnen und erste Zuwege angelegt. In dieser Woche wurde nun der erste neue Mast errichtet. Dieser verbindet künftig die Leitung Gersthofen-Haunstetten mit der noch stillgelegten 110-Kilovolt-Leitung. Ende Januar wurde dafür bereits das Fundament gegossen. Nun wurde der neue Mast mithilfe eines Autokrans aufgestellt. In der kommenden Woche zieht die LVN noch die neuen Leiterseile ein. Im Rahmen dieser Arbeiten hat das Unternehmen zudem zwei alte Masten abgebaut, die für die neue Verbindung nicht mehr benötigt werden.

Leitung in Kissing verläuft durch teilweise ökologisch sensible Gebiete

Da die Leitung teilweise durch ökologisch sensible Gebiete verläuft, führt die LVN die Arbeiten abschnittsweise durch – und das nur in den Wintermonaten. "So wird gewährleistet, dass die örtliche Flora und Fauna durch die Arbeiten möglichst wenig beeinträchtigt werden", sagt Rauenbusch.

Der neue Mast verbindet künftig die Leitung Gersthofen-Haunstetten mit der noch stillgelegten 110-Kilovolt-Leitung. Er wurde mithilfe eines Autokrans aufgestellt. Bild: Lvn/ Thorsten Franzisi

Das Unternehmen pausiert die Arbeiten ab März und plant, die Erneuerung des dann noch verbleibenden Leitungsabschnitts im Oktober dieses Jahres fortzusetzen. Der Abbau der Leitung von Kissing in Richtung Lechstaustufe 23 ist für Frühjahr 2022 geplant. Rauenbusch sagt: "Die Stromkunden merken von den Arbeiten nichts." Die LVN investiert in die neue Anbindung des Umspannwerks inklusive des Rückbaus der Leitung im südlichen Bereich rund 1,3 Millionen Euro.

