16.03.2020

In Kissing wird nur der Rat neu gewählt

Reinhard Gürtner ist seit 2019 Gemeindeoberhaupt

Als im Landkreis die Bürgermeister-Kandidaten den Ergebnissen entgegenfieberten, konnte Reinhard Gürtner sich entspannt zurücklehnen. Der Kissinger hat die Wahl bereits im vergangenen Jahr gewonnen. Nach dem vorzeitigen Rücktritt von Manfred Wolf ( SPD) musste der Posten bereits neu besetzt werden. Der CSU-Politiker Gürtner bekam die absolute Mehrheit und bleibt bis zur nächsten Kommunalwahl 2026 im Amt.

Der Gemeinderat wurde aber am Sonntag neu besetzt. Zurzeit sind dort die CSU, die SPD, die Freie Wählergemeinschaft und die Grünen vertreten. Alle haben wieder Listen aufgestellt. Zudem will auch die FDP in den Gemeinderat einziehen. Bis Redaktionsschluss lagen noch keine Ergebnisse vor. (schr-)

